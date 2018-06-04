Жителям Иркутской области предлагают участвовать в конкурсе антинаркотической направленности

Иркутская область, 5.06.18 (ИА «Телеинформ»), - Жителям Иркутской области предлагают участвовать в конкурсе видео и фоторабот антинаркотической направленности.

Как сообщает пресс-служба Центра профилактики наркомании, 26 июня – Международный день борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков.

Сегодня Иркутская область по напряженности наркоситуации занимает 12 место по России и третье место по Сибирскому Федеральному округу. В прошлом, 2017 году 76 человек умерло от первой же дозы, на техногенно-опасных предприятиях выявлено 30 наркопотребителей, ежедневно в регионе задерживают одного-двух закладчиков наркотиков.

В связи с этим перед Днем борьбы с наркоманией в регионе организован конкурс. Жителям предлагают снять видеообращение или сделать фотографию. Ролик должен быть продолжительностью не более 30 секунд. Также, видеообращение или фотография должны сопровождаться картинкой с табличками: #ПрибайкальеПротивНаркотиков, #СТОПнаркомания, #НашаТемаЗдоровыйОбразЖизни, #НаркоБЕЗнас.

Работы надо разместить у себя на странице в социальных сетях: «Одноклассники», «ВКонтакте», «Instagram», «Facebook» с 15 по 26 июня с тэгами: #МеждународныйДеньБорьбысНаркоманией, #ПрибайкальеПротивНаркотиков, #СТОПнаркомания, #НашаТемаЗдоровыйОбразЖизни, #НаркоБЕЗнас.

Ссылки на видеоролики и фотографии нужно отправить на электронную почту: Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript .

Лучшие видеоролики и фотоработы будут отмечены ценными призами.