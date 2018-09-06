|Общество
|07.09.2018
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Жителям Приангарья 12 сентября расскажут о деятельности следственных изоляторов
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Иркутская область, 7.09.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области 12 сентября общественники проведут прием граждан по вопросам работы исправительных учреждений и следственных изоляторов. Об этом сообщает пресс-служба ГУФСИН по Иркутской области.
Совместный прием граждан проведут организации, курирующие деятельность уголовно-исполнительной системы региона – Общественная наблюдательная комиссия Приангарья и Общественный совет при региональном ГУФСИН. Жители области на приеме смогут задать вопросы о деятельности СИЗО и колоний, соблюдении конституционных прав граждан, содержащихся в местах лишения свободы. Председатель ОНК Иркутской области Олег Антипенко и член Общественного совета при ГУФСИН Александр Кишко также расскажут о проводимой работе и результатах ведения общественного контроля за деятельностью ведомства.
К слову, такие приемы населения будут проводиться ежемесячно. Ближайшие даты – 10 октября, 14 ноября и 12 декабря 2018 года.
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