Жителям Приангарья 12 сентября расскажут о деятельности следственных изоляторов

Иркутская область, 7.09.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области 12 сентября общественники проведут прием граждан по вопросам работы исправительных учреждений и следственных изоляторов. Об этом сообщает пресс-служба ГУФСИН по Иркутской области.

Совместный прием граждан проведут организации, курирующие деятельность уголовно-исполнительной системы региона – Общественная наблюдательная комиссия Приангарья и Общественный совет при региональном ГУФСИН. Жители области на приеме смогут задать вопросы о деятельности СИЗО и колоний, соблюдении конституционных прав граждан, содержащихся в местах лишения свободы. Председатель ОНК Иркутской области Олег Антипенко и член Общественного совета при ГУФСИН Александр Кишко также расскажут о проводимой работе и результатах ведения общественного контроля за деятельностью ведомства.

К слову, такие приемы населения будут проводиться ежемесячно. Ближайшие даты – 10 октября, 14 ноября и 12 декабря 2018 года.

КООРДИНАТЫ:

Прием пройдет 12 сентября с 11:00 до 12:00 в здании ГУФСИН Приангарья по адресу: Иркутск, ул. Баррикад, 57. Записаться на прием можно по телефону: 8 (3952) 26-80-32.