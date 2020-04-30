Жителям Приангарья разрешили в майские праздники поехать на дачи

Иркутская область, 30.04.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области поездки на дачу на майские праздники не запрещены, но меры безопасности необходимо соблюдать неукоснительно. Об этом заявил глава региона Игорь Кобзев, сообщает его пресс-служба.

Отвечая на вопрос о возможности выехать на дачу и связанных с этим ограничениях, врио губернатора подчеркнул: такие поездки в праздничные и выходные дни разрешены при условии наличия книжки садовода и документа, удостоверяющего личность.

– Мы понимаем: люди истосковались по природе и свежему воздуху. Предостерегаю вас от поездок к друзьям или родственникам. Не стоит собираться большими компаниями. Помните: мы живем в условиях пандемии коронавируса. Начинается самый напряженный период борьбы с инфекцией. В ближайшие две недели риски заразиться могут возрасти. Нет повода расслабляться. Болезнь не щадит никого, особенно пожилых людей. Не подвергайте себя и своих близких опасности. Проще, если у вас есть личный автомобиль. Но большинство дачников добираются до своих участков на общественном транспорте, – сообщил Игорь Кобзев.

По словам главы региона, областные власти вошли в положение садоводов и не стали откладывать начало специальных загородных рейсов, хотя такой вариант тоже рассматривался. При этом Игорь Кобзев попросил членов садоводческих товариществ области все же ограничить количество поездок, по возможности – самоизолироваться на дачных участках.

Внесены соответствующие изменения в указ губернатора о режиме повышенной готовности. К автобусам, выходящим на дачные маршруты, предъявляются повышенные требования безопасности. Обязательна дезинфекция салонов транспортных средств. Областные власти просят перевозчиков обеспечить наличие в автобусах санитайзеров. Муниципальным образованиям рекомендовано усилить контроль использования средств индивидуальной защиты пассажирами. Пассажиры, находясь в очереди на автобусы, должны помнить о социальной дистанции.

Автотранспортные предприятия заканчивают разработку схем дачных маршрутов и с 1 мая готовы открыть движение. При необходимости перевозчики увеличат количество рейсов или число автобусов. Расписания должны появиться на сайтах муниципалитетов.

Перевозку пассажиров по садоводческим маршрутам будет также осуществлять АО «Байкальская пригородная пассажирская компания». На период праздничных дней в мае планируется увеличение составности пригородных поездов на участках Иркутск – Черемхово, Иркутск – Большой Луг, Коршуниха – Лена-Восточная, Новобратск – Вихоревка.

– Продумаем, как обеспечить садоводов товарами первой необходимости. Магазины, расположенные возле садоводств, должны иметь такой набор продуктов и непродовольственных товаров, чтобы люди не отходили далеко от своих участков, – подчеркнул врио губернатора.

Как проинформировал Игорь Кобзев, по итогам заседания оперативного штаба по противодействию распространению Covid-19 в Иркутской области принято решение на уровне правительства региона организовать дежурство для контроля за обстановкой на садоводческих территориях. В состав дежурной группы войдут представители органов исполнительной власти, садоводств, полиции, МЧС. В круглосуточном режиме они будут следить как за противопожарной обстановкой, так и за организацией подвоза продуктов питания и лекарственных препаратов.

Правительство Приангарья подготовило памятку для садоводов, которую будут распространять через союзы садоводческих и огороднических товариществ.