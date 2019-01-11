Журналистов Приангарья первые лица региона поздравляют с Днем российской печати

Иркутская область, 13.01.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области, как и по всей России, 13 января отмечается День российской печати. Первые лица региона поздравляют журналистов Приангарья с профессиональным праздником.

Уважаемые журналисты, работники полиграфии, средств массовой информации! Дорогие ветераны журналистики!

Примите искренние поздравления с профессиональным праздником – Днем российской печати!

С момента выхода в свет первой российской газеты «Ведомости» журналистика становилась все более востребованной и авторитетной профессией. И сегодня в Иркутской области сформировались уникальные традиции региональной школы журналистского мастерства. Медийное сообщество Приангарья играет значимую роль в общественно-политической и социально-экономической жизни нашей области.

Своим каждодневным трудом представители СМИ Иркутской области вносят большой личный вклад в развитие институтов гражданского общества, в обеспечение жителей Приангарья информацией о значимых событиях, происходящих в регионе, стране и мире.

От души желаю всем представителям журналистского сообщества доброго здоровья, благополучия, творческой энергии и дальнейших профессиональных успехов!

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко

Уважаемые журналисты, сотрудники полиграфических предприятий, издательств Иркутской области! Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем российской печати!

В истории отечественной журналистки 13 января – особая дата. В этот день в 1703 году по указу Петра Первого вышел в свет первый номер русскоязычной печатной газеты. Сегодня этот праздник объединяет людей самых разных профессий, чья трудовая деятельность связана со средствами массовой информации.

Журналистское сообщество Приангарья всегда отличал высокий уровень профессионализма. Очень важно, что благодаря вам становится возможным обеспечить максимальную открытость и прозрачность работы государственных органов, Законодательного Собрания Иркутской области.

Ответственное и взвешенное отношение к подготовке и распространению информации всегда имело первостепенное значение. С развитием цифровых технологий требования к точности и верности журналистского слова возросли – материалы прессы в считанные минуты становятся доступными каждому человеку в любой точке мира. Уверен, что и дальше оперативность, объективность и достоверность останутся важнейшими критериями качества работы средств массовой информации Иркутской области.

От имени депутатов областного парламента в этот праздничный день желаю творческого вдохновения, новых ярких образов и сюжетов, благодарной аудитории. Счастья и благополучия вам и вашим близким!

Председатель Законодательного собрания Иркутской области Сергей Сокол

С Днем российской печати!

Дорогие земляки! Уважаемые сотрудники средств массовой информации! Примите искренние поздравления с Днем российской печати!

В современном информационном обществе профессия журналиста играет особую роль. Благодаря деятельности телеканалов, радиостанций, печатных изданий, интернет-порталов мы получаем оперативную информацию о событиях в своем городе, стране и мире, аналитические материалы формируют наши взгляды и мнения. Одна из важных задач средств массовой информации – помогать решать конкретные вопросы, делать жизнь людей комфортнее.

Иркутских журналистов всегда отличали высокий профессионализм, ответственность перед аудиторией, неиссякаемая творческая энергия, инициативность, неравнодушие к родному городу. В ваших талантливых публикациях, сюжетах, фотографиях находит отражение ежедневная жизнь столицы Приангарья.

Убежден, мы и в дальнейшем будем плодотворно сотрудничать и вместе работать на благо родного Иркутска! Желаю вам профессиональных успехов, новых творческих идей и вдохновения!

Мэр Иркутска Дмитрий Бердников