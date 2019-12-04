Знак экологической культуры начнут присуждать организациям Приангарья с 2019 года

Иркутск, 4.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Знаки экологической культуры начнут вручать организациям Иркутской области с 2019 года. Получить соответствующий диплом может любая организация, участвующая в конкурсе по введению принципа экологичности в производственные, учебные и иные процессы.

О подробностях нового проекта рассказала на пресс-конференции 4 декабря одна из его организаторов – директор благотворительного фонда «Подари планете жизнь» Наталья Еремеева. Также в числе соучредителей – регоператор по обращению с отходами в зоне «Юг» «РТ-НЭО Иркутск» и Минприроды Иркутской области. Наличие знака дает организации право на участие в конкурсе микрогрантов для реализации экологических проектов. Фонд микрогрантов будут формировать за счет собственных средств учредителей и пожертвований.

– Всего в положении о конкурсе на получение знака экокультуры – 22 пункта. Но в этом году мы не будем требовать от участников соблюсти их все и определим какой-то порог, возможно, 10 из 22-х, – рассказала Наталья Еремеева. – В первую очередь, от организаций будет требоваться внедрить раздельный сбор отходов в специально оборудованных местах, предусмотреть мероприятия для экономии электроэнергии, бумаги и воды, отказаться от одноразовой посуды, проводить экопросветительские мероприятия, организовывать участие сотрудников в природоохранных мероприятиях.

Директор благотворительного фонда отметила, что сейчас разработана модель знака экокультуры, который будет вручаться в электронном виде. Также она подчеркнула, что все организации, подавшие заявки на конкурс, будут знать обо всех критериях, по которым предполагается отбирать победителя. Фонд «Подари планете жизнь» и «РТ-НЭО Иркутск» планируют организовать в помощь участникам службу экоаудита, в которой при необходимости их смогут проконсультировать.

На сегодняшний день насчитывается более 10 участников конкурса – это несколько общеобразовательных школ, благотворительный фонд «Оберег», турбаза и несколько других коммерческих организаций.