ЗС Приангарья продолжает контролировать поступление новых автомобилей скорой помощи в муниципалитеты

Иркутская область, 9.08.18 (ИА «Телеинформ»), - Законодательное собрание Приангарья продолжает мониторинг поступления машин скорой помощи, приобретенных в текущем году за счет средств регионального бюджета, в муниципальные районы Иркутской области.

Об этом сообщает пресс-служба областного парламента.

– Обеспечение районов машинами скорой помощи – первостепенный вопрос для повышения качества медицинских услуг в сельских территориях. Напомню, необходимость решения этой проблемы обозначил президент России Владимир Путин, выступая на заседании Совета Законодателей в апреле этого года. Тем самым должен обеспечиваться один из базовых конституционных принципов – равный доступ к услугам здравоохранения для всех граждан нашей страны вне зависимости от места проживания», – подчеркнул спикер ЗС Сергей Брилка.

Руководитель аппарата администрации Балаганского района Ирина Степанкина рассказала, что в район поступило два автомобиля, один из них направлен в село Кумарейка, второй закреплен за Балаганском.

– Кумарейка – самый отдаленный населенный пункт района, поэтому наличие там собственной машины для своевременного оказания медицинской помощи крайне необходимо. Вторым автомобилем будут доставлять пациентов из районного центра на обследования в Саянск, – рассказала она.

Главный врач Жигаловской районной больницы Александр Тарасов рассказал, что район остро нуждался в машинах скорой помощи, так как старые автомобили не соответствовали современным требованиям и пришли в негодность. В распоряжение больницы поступили четыре автомобиля, однако, по словам главврача, есть вопросы к качеству техники, поэтому сейчас время ведется претензионная работа с поставщиком.

Четыре машины скорой помощи получил Качугский район. Из них два автомобиля останутся в Качуге, по одному направлены в села Манзурка и Харбатово. По словам начальника хозяйственного отдела Центральной районной больницы Валерия Королева, особенно новый автомобиль ждали в Харбатово, где раньше для транспортировки пациентов вынуждены были использовать машину администрации.

– Положительный отклик идет и от пациентов, и от самих медицинских работников, которые теперь смогут работать в гораздо более комфортных условиях, – отметил Валерий Королев.

Пять машин поступило в Баяндаевский район, две будут обслуживать пациентов участковой больницы села Хогот, одна – пациентов участковой больницы деревни Загатуй, еще два автомобиля останутся в районном центре. В Заларинский район направлено четыре машины скорой помощи, две из них закреплены за районным центром, две направлены в филиал центральной районной больницы в поселок Тыреть. В Зиминский район уже поступило четыре автомобиля, в скором времени ожидается поставка еще одного, после чего будет принято решение о распределении машин по населенным пунктам. Представители муниципальных районов отмечают, что вследствие увеличения автопарка возросли оперативность и качество оказания медицинских услуг.

Северные территории Иркутской области, в частности Мамско-Чуйский, Катангский, Казачинско-Ленский и Братский районы, еще ожидают поставок машин скорой помощи.