Звание «ветеран труда Иркутской области» получили более 6800 человек

Иркутская область, 12.09.19 (ИА «Телеинформ»), - По состоянию на 11 сентября 2019 года за присвоением звания «ветеран труда Иркутской области» обратились 9786 человек. Присвоено оно 6885 жителям региона, в 2658 случаях в назначении было отказано. Эта информация была озвучена на заседании комитета по здравоохранению и соцзащите областного парламента 11 сентября.

Речь об этом зашла в ходе обсуждения соотвествующего законопроекта. Как пояснил зампредседателя комитета, депутат ЗС Артем Лобков, проект закона «О ветеранах труда Иркутской области» уже выходил на второе чтение в июньскую сессию, но не набрал кворума голосов и был возвращен на доработку. Поэтому сейчас членам комитета предложили рассмотреть вновь поступившие поправки, сформировать общую таблицу и переголосовать.

– Новых поправок поступило две, одна – техническая, вторая предлагает дополнить список наград Иркутской области, необходимых для присвоения звания «ветеран труда Иркутской области», двумя документами – почетной грамотой и благодарственным письмом думы Усть-Ордынского бурятского автономного округа, – сказал Артем Лобков.

В итоге на заседании комитета новые поправки объединили с внесенными ранее в общую таблицу и проголосовали за нее. Законопроект рекомендовали принять на ближайшей сессии Законодательного собрания Иркутской области во втором и окончательном чтении.