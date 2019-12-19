31 декабря в Иркутской области решено сделать выходным днем

Иркутская область, 19.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Указ о переносе выходного дня на 31 декабря 2019 года подписал 19 декабря врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев. Глава региона рекомендовал перенести выходной день с субботы, 28 декабря, на вторник, 31 декабря.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, распоряжение распространяется на органы государственной власти, предприятия, учреждения и организации. Документ носит рекомендательный характер.

Напомним, на федеральном уровне соответствующий законопроект о том, чтобы официально сделать 31 декабря в России выходным днем, был внесен в Госдуму 28 ноября этого года. Известно, что президент России Владимир Путин инициативу в целом одобрил, но выразил сомнение, что законопроект успеют принять до конца этого года.

Вместе с тем, на региональном уровне уже в 2019 году этот день объявлен выходным в Псковской, Свердловской, Ленинградской, Кировской областях, Ставропольском крае, Крыму и Карачаево-Черкессии.

В Иркутской области о возможном переносе выходного дня заявлял губернатор Сергей Левченко накануне своего увольнения.