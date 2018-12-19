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20.12.2018

Аналитики назвали самые популярные среди иркутян направления на Новый год

Иркутск, 20.12.18 (ИА «Телеинформ»), - Москва, Петербург и Улан-Удэ названы самыми популярными направлениями на Новый год среди иркутян. Из зарубежных маршрутов эксперты выделяют Сеул, Пекин и Бангкок. Об этом сообщается в аналитике туристического поисковика Aviasales.ru.

Эксперты отмечают, что нет ничего удивительного в том, что большинство туристов выбирают российские направления – билеты на них дешевле больше, чем в два раза. В среднем перелёт из Иркутска по России стоит 12 тысяч рублей, в то время как билеты за рубеж обходятся 30 тысяч рублей.

Самые выгодные варианты на данный момент – это Улан-Удэ от семи тысяч рублей в обе стороны, за ним следуют Москва, Новосибирск и Пекин, куда можно слетать по цене от 15 тысяч рублей.

– Конечно, планировать новогоднее путешествие нужно заранее. Но далеко не все жители Иркутска стремятся сэкономить. Среди билетов, найденных на Aviasales, есть бронирование на тайский остров Самуи за 366 тысяч рублей и в Бангкок за 360 тысяч, – отмечают аналитики.

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