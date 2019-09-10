Аналитики: около 2% жителей Иркутской области каждый день употребляют алкоголь

Иркутская область, 11.09.19 (ИА «Телеинформ»), - В России 11 сентября отмечаются одновременно День гранёного стакана и День трезвости. Иркутскстат выяснил, сколько жители Приангарья в 2018 году тратили на алкоголь и как часто они выпивают. Об этом сообщает пресс-служба организации.

По данным обследования домашних бюджетов, в минувшем году жители Иркутской области на покупку алкоголя направляли 0,9% своих суммарных расходов, в расчёте на душу, включая младенцев и совсем непьющих стариков. Это около 200 рублей в месяц.

Вместе с тем, по данным комплексного наблюдения условий жизни населения, почти треть жителей Приангарья в возрасте от 15 лет и старше не употребляют водку, коньяк и другие крепкие напитки. Ещё больше отказавшихся от вина и пива – 43-44%.

При этом по частоте употребления алкоголя жители Иркутской области мало отличаются от других россиян, сообщили в Иркутскстате. На первый взгляд, ежедневно принимающих крепкие горячительные напитки сравнительно немного, но с учётом выпивающих почти каждый день, это около 2% взрослого населения. Вино, шампанское с такой же регулярностью принимают 0,5% жителей Иркутской области (0,7% россиян), пиво – 3,1% (4,7%).

Ситуация по субъектам Российской Федерации существенно различается. На роль самого непьющего региона, похоже, претендует Рязанская область, по данным обследования, 51% живущих там отказались от водки, виски, коньяка. В Ненецком автономном округе таких трезвенников ровно половина. А максимальное количество любителей крепкого спиртного живет на Чукотке, где только 18% не употребляют 40-градусные напитки (в Мордовии, Дагестане и Магаданской области – 20-22%).

Интересно, что на окраине страны, в Чукотском автономном округе, почти нет часто употребляющих вино (их менее 0,1%), относительно немного «не просыхающих» от водки (0,7%), но пиво ежедневно или почти каждый день принимает каждый десятый.

На Камчатке и в Хабаровском крае так же часто балуют себя пивком 11% жителей, ещё большее пристрастие к этому напитку демонстрирует население Магаданской области (15%).

Камчатке принадлежит сомнительный рекорд по числу любителей крепкого спиртного, 8,9% взрослых жителей употребляют его почти постоянно, с краткими перерывами. На втором месте – Магаданская область с показателем 5,8%, на третьем – Чувашская республика (4,9%). В пятерку регионов, негативно отличившихся числом очень часто употребляющих водку и аналогичные по крепости напитки, входят также республика Коми (3,9%) и Сахалин (3,7%).