Уполномоченный по правам ребёнка в РФ Анна Кузнецова объявила о нехватке персонала в детских домах Иркутской области

Иркутская область, 1.04.19 (ИА «Телеинформ»), - Уполномоченный по правам ребёнка при президенте РФ Анна Кузнецова направила губернатору Иркутской области Сергею Левченко письмо по результатам проверки региональных детских домов-интернатов. Одна из самых острых проблем – нехватка персонала, сообщает пресс-служба омбудсмена. Условия проживания воспитанников специалисты аппарата детского омбудсмена проверили в Иркутском детском доме-интернате №1, Иркутском детском доме-интернате №2 и Саянском детском доме-интернате. В результате проверки выявлен ряд нарушений прав и законных интересов детей, пребывающих в сиротских учреждениях. Так, в детдомах Иркутской области предусмотрены два логопеда и ни одного наличие педагога-дефектолога. Это закреплено региональным нормативным актом, но идёт вразрез с рекомендациями Минтруда: две штатные единицы логопедов и одна – педагога-дефектолога. Но и региональные нормы не выполняются, поскольку в саянском учреждении и Иркутском детском доме-интернате №1 имеется всего по одному специалисту-логопеду. При этом в Саянске при установленной норме преподавательской работы – 18 часов в неделю, нагрузка на специалиста составляет 30 часов. Однако даже этого времени недостаточно для полного охвата 165 воспитанников. Во втором учреждении на логопеда приходится более 130 воспитанников, что также не отвечает существующим потребностям детей в занятиях по коррекции речи. Вместе с тем, специалисты аппарата уполномоченного отмечают, что во всех учреждениях хорошо проработан вопрос обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями – воспитанники своевременно включаются в соответствующий список, состояние предоставленного жилья надлежащим образом контролируется, о чем свидетельствуют предоставленные акты. Отмечается, что во всех учреждениях ведётся работа по алиментам, но эффективность этой работы недостаточна, поскольку алименты регулярно получают не более 50 % детей, воспитывающихся в детдомах-интернатах. Деньги воспитанников размещены на вкладах в Сбербанке под максимальные на сегодняшний день проценты. Вместе с тем, в Саянском детском доме-интернате при изучении вопроса о сохранности вкладов несовершеннолетних, выявлено расходование 26 тысяч 495 рублей из вклада одной из воспитанниц. На снятые денежные средства в группу были приобретены товары для общего пользования. – Настораживает тот факт, что расходование указанных денежных средств согласовано Межрайонным управлением министерства социального развития, опеки и попечительства № 5, которое издало соответствующее распоряжение, – говорят в аппарате детского омбудсмена. Также специалисты аппарата уполномоченного отмечают формальный подход работников детских домов-интернатов к составлению документации. Так, в личных делах воспитанников учреждений отсутствуют документы о виде пенсии, назначенной несовершеннолетнему. Из-за этого социальные педагоги не имеют достаточной информации для изменения вида пенсии в случае возможности увеличения её размера. Много нарушений во время проверки выявлено силами врачей Детской городской клинической больницы имени Башляевой. Больше всего вопросов вызвала организация работы Саянского детдома. Специалисты говорят, что в медицинских картах детей производились многократные непоследовательные записи, а также ненадлежащим образом производилось общее оформление медицинской документации. Например, педиатрам недоступны протоколы лечения детей – документы, на основании которых принимается решение о назначении лекарственных препаратов. В результате выявлены случаи замены препаратов при отсутствии соответствующей записи врача в медкарте ребёнка, случаи неадекватного подбора терапии и её замена формами препаратов, которые не являются взаимозаменяемыми. Отмечается отсутствие преемственности между стационарным и амбулаторным лечением, поскольку не прописаны рекомендации из стационара по наблюдению и лечению детей после выписки. Выявлены факты несоответствия записей в картах диспансеризации реальному состоянию детей. Так, в результате УЗИ указывается, что «патологий не выявлено», но наличие тяжелых основных (неврологических) заболеваний у воспитанников, позволяет усомниться в качестве исследования. Врачами, находящимися в составе проверяющей группы, рекомендовано провести повторное обследование воспитанников учреждения. В учреждении практически не ведётся учет травматизма: если в 2017 году зафиксировано четыре случая, то в 2018 году такие случаи в журнале учёта травматизма вообще не фиксировались. В то же время в медицинских картах имеются записи, свидетельствующие о травмировании воспитанников. Напомним, ранее пресс-служба губернатора сообщила, что в Иркутской области из 16 тысяч 786 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 14 тысяч 945 (89%) живут в замещающих семьях. Одновременно с этим в 2018 году на 12,2% снизилось количество сирот, которые живут в домах ребёнка, детских домах – с 2027 до 1779 человек. Для сравнения, три года назад этот показатель составлял 4 тысяч 809 человек. ТЕПЕРЬ: новости иркутской общественной жизни в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... иркутская область

сергей левченко

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