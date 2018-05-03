Автомобилисты выстроятся в надпись «С днём победы» в центре Иркутска

Иркутск, 4.05.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске на площади графа Сперанского 5 мая пройдёт праздничное построение автомобилей в честь Дня Победы. Об этом сообщают организаторы.

Заявки на участие уже подали около ста человек. Автомибилисты высторятся в надпись «С днём победы».

Флэшмоб начнётся в 17.30.

КООРДИНАТЫ:

Для участия необходимо отправить смс-сообщение на номер телефона 8 904 121-88-08.