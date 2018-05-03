|Общество
|04.05.2018
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Автомобилисты выстроятся в надпись «С днём победы» в центре Иркутска
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Иркутск, 4.05.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске на площади графа Сперанского 5 мая пройдёт праздничное построение автомобилей в честь Дня Победы. Об этом сообщают организаторы.
Заявки на участие уже подали около ста человек. Автомибилисты высторятся в надпись «С днём победы».
Флэшмоб начнётся в 17.30.
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