Бал-маскарад пройдет в Иркутске на катке острова Конный 12 января

Иркутск, 10.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Традиционный костюмированный бал-маскарад на катке острова Конный в Иркутске пройдет 12 января.

Как сообщает пресс-служба администрации Иркутска, начало мероприятия в 14.00. В программе – конкурсы, подарки за лучший костюм, танцевальный флешмоб и другое. Участниками бала могут стать все желающие, кто готов выйти на лед в маскарадном костюме.

– Бал на льду проводится в Иркутске третий год подряд накануне празднования старого Нового года. Он неизменно пользуется большой популярностью среди жителей и гостей города. Только в прошлом году мероприятие посетили более двух тысяч различных героев сказок и мультфильмов, которые встали на коньки и приняли участие в развлекательной программе, – пояснил начальник управление культуры, туризма и молодежной политики администрации города Антон Чернышов.

Для удобства гостей и участников бала-маскарада на острове Конный работают пункт проката спортинвентаря, кафе, также на территории установлена новогодняя елка, оборудован ледовый городок.