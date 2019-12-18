Байкальский Дед Мороз 19 декабря отмечает день рождения – большой праздник проведут 21 декабря

Слюдянка, 19.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Байкальский Дед Мороз 19 декабря отмечает день рождения. Сибирского сказочного персонажа поздравляют «коллеги» со всей страны и из-за рубежа, а также дети и взрослые с разных уголков России.

Как сообщает пресс-служба регправительства, проект «Байкальский Дед Мороз» реализуется в Слюдянке с 2005 года при поддержке агентства по туризму Иркутской области. По итогам 2018 года Байкальский Дед Мороз вошел в ТОП-10 по упоминаниям сказочных персонажей России в СМИ. С прошлого же года в Слюдянском районе проходит Межрегиональный фестиваль зимних волшебников «Ледяная сказка Байкала».

В агентстве по туризму Иркутской области рассказали, что 21 декабря в честь дня рождения Байкальского Деда Мороза в Слюдянке пройдет праздник, на который организаторы приглашают всех желающих. В 11.00 там начнутся соревнования по лыжным гонкам (регистрация участников с 10.00). Затем состоится награждение победителей соревнований и творческих конкурсов «Птицы», «Снеговики», «Рисунки», «Варежки Байкальского Деда Мороза». В 13.00 начнется развлекательная программа. Будут работать торговые точки, где можно будет вкусно поесть и приобрести сувениры. Поздравить зимнего волшебника приедет его друг – Санта-Клаус из Финляндии.

Празднование дня рождения Байкальского Деда Мороза пройдет на лыжном стадионе в микрорайоне Рудоуправление. Организаторы сообщают, что всех, кто придет на день рождения Байкальского Деда Мороза в колпачке синего цвета, ждет сюрприз.

На следующий день, 22 декабря, сказочный волшебник отправится в Тулун, где на открытии городской елки поздравит с наступающим Новым годом детей из районов, пострадавших от сильнейшего паводка летом 2019 года.