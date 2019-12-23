Байкальский Дед Мороз принял участие в открытии городской елки в Тулуне

Тулун, Слюдянка, 24.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Байкальский Дед Мороз 22 декабря принял участие в открытии главной елки в Тулуне – территории, наиболее пострадавшей во время наводнения в Иркутской области летом 2019 года.

Сказочный волшебник вместе со своим «коллегой» Санта-Клаусом (Йоулупукки) из Финляндии поздравил с наступающим Новым годом детей и взрослых. Жители и гости города смогли принять участие в праздничных конкурсах и викторинах, новогоднем хороводе и народных гуляниях, сообщает пресс-служба губернатора региона

А накануне, 21 декабря, в Слюдянке прошел праздник, посвященный дню рождения Байкальского Деда Мороза, который отмечается 19 декабря.

На сказочной поляне для гостей мероприятия были организованы соревнования по лыжным гонкам, интерактивные игры, забавы и конкурсы для детей и взрослых, катание на снегоходах, банане, собачьих упряжках. Работала выставка рисунков «В гостях у Байкальского Деда Мороза», в которой участвовали дети с разных городов нашей страны. Также были представлены поделки конкурса «Варежки Байкальского Деда Мороза». Всех участников конкурсов наградили призами и сладкими подарками.

Для того, чтобы у гостей праздника остались запоминающиеся снимки, были оформлены специальные фотозоны. Работали торговые точки, предлагающие сувенирную продукцию, новогодние украшения ручной работы, пряники, оригинальные вязаные изделия. Также можно было полакомиться разнообразными угощениями.

Кульминацией праздника стал новогодний хоровод с Байкальским Дедом Морозом и Йоулупукки, который приехал из Финляндии поздравить с днем рождения нашего сказочного героя. Дед Мороз и его помощники угостили всех гостей вкусными пирожными.

– У Байкальского Деда Мороза много друзей-сказочных волшебников по всей России. Это Российский Дед Мороз из Великого Устюга, Тол Бабай из Удмуртии, Кыш Бабай из Татарстана, Девица-Метелица из Вятки, Сагаан Убгэн из Республики Бурятия, Урал Мороз – герой «Парка Сказов», Царь Берендей из Переславля-Залесского, Российская Снегурочка из Костромы и многие другие. Не так давно наш Дед Мороз вернулся из путешествия по сказочной России, где перед Новым годом встретились волшебники со всей страны. А в свой день рождения Байкальский Дед Мороз получил поздравления с разных уголков России – от детей и взрослых. Мы видим, что праздники с участием этого персонажа полюбили жители Иркутской области, он стал нашей визитной карточкой, – рассказала исполняющая обязанности руководителя регионального агентства по туризму Екатерина Сливина.

Напомним, проект «Байкальский Дед Мороз» реализуется в городе Слюдянка с 2005 года при поддержке агентства по туризму Иркутской области. По итогам 2018 года Байкальский Дед Мороз вошел в ТОП-10 по упоминаниям сказочных персонажей России в СМИ. И с прошлого же года в Слюдянском районе проходит Межрегиональный фестиваль зимних волшебников «Ледяная сказка Байкала».