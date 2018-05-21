Более 130 команд примут участие в праздничном шествии в иркутский День города

Иркутск, 22.05.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске более 130 команд подали заявки на участие в праздничном шествии в День города.

По информации пресс-службы администрации Иркутска, об этом сообщил начальник управления культуры, туризма и молодежной политики администрации Иркутска Виталий Барышников на заседании оргкомитета по подготовке и проведению 357-летия города под председательством мэра Дмитрия Бердникова.

В этом году костюмированное шествие пройдет под девизом «Иркутск – город спортивный!» в связи с проведением в нашей стране Чемпионата мира по футболу. Кроме того, 2018 год объявлен в России Годом добровольца и волонтера, поэтому данная тема также будет использоваться участниками. Колонны стартуют 2 июня в 14.00. По традиции шествие пройдет по улице Карла Маркса: от пересечения улиц Франк-Каменецкого и до памятника Александру Третьему. Трибуны для жюри, ветеранов и инвалидов установят возле Иркутского академического драматического театра имени Н.П. Охлопкова.

Глава города подчеркнул, что мероприятия в честь Дня рождения Иркутска должны пройти на высоком уровне.

– День города – традиционный и очень любимый иркутянами праздник. Необходимо приложить все усилия, чтобы у горожан и гостей города остались только самые приятные впечатления. – отметил мэр Иркутска. – Важно поддерживать порядок на улицах города, обеспечить бесперебойную работу городского транспорта. Особое внимание уделить вопросам обеспечения общественной безопасности.

357-летие столица Приангарья отметит 2 и 3 июня. Праздничные мероприятия, посвященные Дню города, пройдут как в центре Иркутска, так и в округах, музеях, библиотеках и других учреждениях культуры и образования.

Главными площадками для проведения мероприятий станут сквер имени Кирова, площадь графа Сперанского и площадь у памятника Александру Третьему.

Среди нововведений – массовый заезд велосипедистов и проведение мероприятий для детей на островах Конный и Юность под общим названием «Остров детства».

Массовый заезд велосипедистов стартует в 11.30 на площади у цирка. Участники проедут по центральным улицам до сквера Космонавтов.

Детская игровая программа на острове Юность начнется в 11.00. В ее рамках пройдут гала-концерт конкурса «Весенняя капель», выступление циркового дуэта «Fil a retorde» (Франция), шоу мыльных пузырей, фокусники и другие. На острове Конный в 10.00 стартует большой фестиваль футбола «Ты в игре».

На площади у Александра Третьего в 10.00 начнется утренняя зарядка, далее пройдут спортивные состязания. В 15.00 запланирован концерт коллективов ИГУ «Имениннику от юбиляров в подарок», в 16.30 пройдет финал конкурса «Голос моего города» от радио «МСМ», в 18.30 – концерт рэпера Luxor и в 19.30 – дискотека от радио «МСМ».

В 12.00 в областной филармонии пройдет бесплатный концерт для людей старшего возраста с участием солиста Иркутского музыкального театра им. Н. М. Загурского Гейрата Шабанова.

На главной сцене на площади графа Сперанского с 19.00 начнется концертная программа «С днем рождения. Иркутск!». Участие в ней примут городские коллективы и специальные гости - народный артист РФ, известный джазмен Игорь Бутман и популярный современный исполнитель Тимати. Завершится День города праздничным салютом на Нижней Набережной в 22.45.

Иркутская полиция, коммунальные службы, муниципальное учреждение «Безопасный город» 2 июня перейдут на усиленный режим работы. Обеспечивать безопасность горожан будут около тысячи сотрудников правоохранительных органов. Уборка города будет вестись как во время празднования, так и после завершения торжеств. В День города общественный транспорт будет работать до часа ночи 3 июня.

3 июня в сквере имени Кирова пройдет «Литературный квартал», в рамках которого будут организованы книжные выставки, презентации, открытый микрофон для иркутских писателей, исполнителей авторской песни и др. В 16.00 в сквере запланировано выступление французского циркового дуэта «Fil a retorde». На острове Юность в 16.00 состоится шестой фестиваль Байкальского Союза Боевых Искусств «Ярмарка единоборств». В это же время на площади у Александра Третьего пройдет праздничный танцевальный вечер для старшего поколения «Вальс над Ангарой».