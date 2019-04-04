Более 30 семей Иркутска принимают участие в социальном проекте «Наставник»

Иркутск, 5.04.19 (ИА «Телеинформ»), - Более 30 семейных пар Иркутска принимают участие в социальном проекте «Наставник».

Его пятый год реализует Благотворительный фонд «Дети Байкала» при поддержке администрации Иркутска, сообщает пресс-служба мэрии. Как отмечает директор фонда Гульнара Гарифулина, благодаря проекту появилась возможность найти наставников для подростков из детских домов, оставшихся без попечения родителей.

Основными задачами проекта «Наставник» являются подготовка ребенка-сироты к самостоятельной жизни путем развития его потенциала, уверенности в собственных силах, определения жизненных целей, формирования человеческих доверительных взаимоотношений, культурных, моральных и духовных ценностей. Проект является долгосрочным, поэтому кандидат в наставники должен быть готов взаимодействовать с ребенком минимум один год.

– Наставник становится для подростка заботливым другом, который хочет и может посвящать ребенку свое время, знания и силы, готов делиться жизненным опытом. В первую очередь наставники необходимы детям, которым в ближайшее время придется покинуть стены социального учреждения. Это связано с тем, что детям–сиротам сложнее всего адаптироваться в первый год после выпуска, – подчеркнула Гульнара Гарифулина. – Наставники помогают детям в выборе профессии. Вместе с ребенком изучают учебные заведения, участвуют в мастер-классах, связанных с будущей профессией, и выездах на предприятия. И самое важное, наставник – это человек, готовый прожить с этим ребенком часть жизни.

Проект сопровождают профессиональные психологи, которые несколько раз в месяц проводят с участниками групповые и индивидуальные занятия, оценивают работу наставников, дают рекомендации, корректируют маршрутные листы детей. Также в рамках проекта проходят тематические встречи наставников, детей и кураторов проекта.

Для того чтобы принять участие в проекте, необходимо заполнить анкету на сайте . Более подробную информацию о проектах фонда «Дети Байкала» можно получить на сайте .