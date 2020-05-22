Более тысячи случаев заболевания коронавирусом зарегистрировано в Иркутской области

Иркутская область, 23.05.20 (ИА «Телеинформ»), – По информации оперативного штаба на утро 23 мая, в Иркутской области зарегистрировано 1078 случаев заболевания COVID-19. Прирост заболевших на сутки составил 120 человек.

В настоящее время проходят лечение 842 пациента, из них 396 вахтовиков, а 72 человека госпитализированы из обсерваторов.

Количество выздоровевших за сутки увеличилось на 16 человек. Итого в Иркутской области справились с инфекцией уже 219 пациентов.

Число умерших остается прежним – это 8 человек, скончавшихся от коронавирусной инфекции, и еще 9 зараженных умерли от иных хронических заболеваний, не связанных с COVID-19.