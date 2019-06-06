|Общество
|07.06.2019
|
|
Больше 300 особенных детей соберутся на фестиваль «Крылья» в Иркутске
|
Иркутск, 7.06.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 15 июня проведут детский фестиваль «Крылья». В нём примут участие более 300 детей с ограниченными возможностями здоровья, а также более 150 обученных волонтёров. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.
В программе мероприятия запланированы выступления группы «Шанахи», ВИА Miel Band, танцевальной студии Light Dance, студии этнической перкуссии «Этнобит» и других творческих коллективов. Также будет работать территория развлечений с фотозоной, аниматорами, творческими мастер-классами и контактным зоопарком.
Фестиваль проводится благотворительным фондом «Сила» при поддержке администрации Иркутска.
КООРДИНАТЫ: