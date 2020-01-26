Больше 9 тысяч жителей Иркутской области наградят в связи с 75-летним юбилеем Победы в Великой Отечественной войне

Иркутская область, 27.01.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области распоряжением президента в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне будут награждены 9 тысяч 716 участников войны, детей войны и тружеников тыла. Об этом сообщает пресс-служба регправительства.

Первым в регионе, кто получил юбилейную медаль к 75-летию Победы, стал Алексей Новопашин из деревни Куда Иркутского района. Награду ему вручил врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев.

Фото пресс-службы правительства Иркутской области

Алексей Иванович Новопашин служил на Дальнем Востоке. Награждён медалями «За боевые заслуги», медалью «За Победу над Японией», юбилейными медалями ко Дню Победы. У Алексея Ивановича шесть детей, 12 внуков, 21 правнук и три праправнука, а 9 марта 2020 года он отметит столетний юбилей.

Напомним также, что по поручению Игоря Кобзева из областного бюджета будут выделены средства для выплат отдельным категориям граждан в связи с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне. Сумма выплаты составит 10 тысяч рублей на человека, сообщили в правительстве Иркутской области.