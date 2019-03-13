|Общество
|14.03.2019
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Братский медколледж после вспышки гепатита А оштрафовали на 40 тысяч рублей
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Братск, 14.03.19 (ИА «Телеинформ»), - Братский медицинский колледж, который в декабре 2018 года закрыли на карантин после того, как двое учащихся заболели гепатитом А, оштрафовали на 40 тысяч рублей за нарушение санитарно-эпидемиологического законодательства. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
Учреждение получило штраф в размере 30 тысяч рублей за нарушение санитарно-эпидемиологических требований к условиям отдыха и оздоровления детей, их воспитания и обучения. Ещё 10 тысяч рублей – за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.
Прокуратура Иркутской области в адрес директора Братского медицинского колледжа внесла представление об устранении нарушений требований федерального законодательства, которое находится на рассмотрении.
Напомним, карантин в Братском медколледже был введён до конца января поскольку гепатит А передаётся контактным способом. Прокуратура инициировала проверку в январе.
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