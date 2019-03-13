Братский медколледж после вспышки гепатита А оштрафовали на 40 тысяч рублей

Братск, 14.03.19 (ИА «Телеинформ»), - Братский медицинский колледж, который в декабре 2018 года закрыли на карантин после того, как двое учащихся заболели гепатитом А, оштрафовали на 40 тысяч рублей за нарушение санитарно-эпидемиологического законодательства. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Учреждение получило штраф в размере 30 тысяч рублей за нарушение санитарно-эпидемиологических требований к условиям отдыха и оздоровления детей, их воспитания и обучения. Ещё 10 тысяч рублей – за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

Прокуратура Иркутской области в адрес директора Братского медицинского колледжа внесла представление об устранении нарушений требований федерального законодательства, которое находится на рассмотрении.

Напомним, карантин в Братском медколледже был введён до конца января поскольку гепатит А передаётся контактным способом. Прокуратура инициировала проверку в январе.

СПРАВКА:

Гепатит A (также называемый Болезнью Боткина) – острое инфекционное заболевание печени, вызываемое вирусом гепатита A. Инкубационный период составляет от двух до шести недель, в среднем – 28 дней. Ранние симптомы инфицирования (ощущение слабости и недомогания, потери аппетита, тошнота и рвота, боли в мышцах) могут быть ошибочно приняты за симптомы другой болезни с интоксикацией и лихорадкой, у некоторых людей, особенно детей, симптомы не проявляются вообще.