ТЕМЫ
Архив
< Март 2019 >
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Сегодня
Общество
14.03.2019

Братский медколледж после вспышки гепатита А оштрафовали на 40 тысяч рублей

Братск, 14.03.19 (ИА «Телеинформ»), - Братский медицинский колледж, который в декабре 2018 года закрыли на карантин после того, как двое учащихся заболели гепатитом А, оштрафовали на 40 тысяч рублей за нарушение санитарно-эпидемиологического законодательства. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Учреждение получило штраф в размере 30 тысяч рублей за нарушение санитарно-эпидемиологических требований к условиям отдыха и оздоровления детей, их воспитания и обучения. Ещё 10 тысяч рублей – за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

Прокуратура Иркутской области в адрес директора Братского медицинского колледжа внесла представление об устранении нарушений требований федерального законодательства, которое находится на рассмотрении.

Напомним, карантин в Братском медколледже был введён до конца января поскольку гепатит А передаётся контактным способом. Прокуратура инициировала проверку в январе.

СПРАВКА:

  • Гепатит A (также называемый Болезнью Боткина) – острое инфекционное заболевание печени, вызываемое вирусом гепатита A.  Инкубационный период составляет от двух до шести недель, в среднем – 28 дней. Ранние симптомы инфицирования (ощущение слабости и недомогания, потери аппетита, тошнота и рвота, боли в мышцах) могут быть ошибочно приняты за симптомы другой болезни с интоксикацией и лихорадкой,  у некоторых людей, особенно детей, симптомы не проявляются вообще.

ТЕПЕРЬ: новости иркутской общественной жизни в Telegram

О чем пишут иркутские колумнисты и блогеры?

Загрузка...

Что слушают известные иркутяне?

Тэги:
 
Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования Яндекс.Метрика
  • Все права защищены © ООО «ИРА Телеинформ». Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на i38.ru (для интернет-СМИ) или на ИА «Телеинформ» (печатные, эфирные СМИ)
  • Дизайн-концепция © «Gombo Design». Верстка и техническая поддержка © «БайкалТелеИнформ»
  • Свидетельство о регистрации СМИ — ИА №13-0386 выдано 19 ноября 2002 г. Восточно-Сибирским межрегиональным территориальным управлением Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

БайкалИНФОРМ - Объявления в Иркутске