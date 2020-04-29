Число случаев заболевания коронавирусом в Иркутской области достигло 123

Иркутская область, 29.04.20 (ИА «Телеинформ»), - К вечеру 29 апреля число случаев заболевания коронавирусом в Иркутской области увеличилось ещё на девять и составляет уже 123. Об этом сообщается в телеграм-канале оперштаба.

В больницах находятся 79 человека, в том числе 19 из них – из обсерваторов. Один человек находится на лечении в Забайкальском крае. Количество выздоровевших составляет 39 человек. Летальных случаев по-прежнему зафиксировано четыре. С утра 29 апреля в Иркутской области было зарегистрировано 114 случаев.

В Иркутске зарегистрировано самое большое число заболевших, это 77 человек. Из них три 11 приехали из-за границы или российских городов, где зафиксированы очаги заболевания, ещё 19 человек являются транзитными пассажирами и находятся в обсерваторах, 19 пациентов заразились при контакте в Иркутской области. Случаи заболевания также зарегистрированы в Усть-Илимске, Братском, Нукутском, Зиминском, Аларском, Усть-Удинском, Осинском, Эхирит-Булагатском, Иркутском, Шелеховском районах, а также в Черемхово, Усолье-Сибирском и Ангарске.

Напомним, ранее главный акушер-гинеколог региона Наталья Протопопова заявила, что в Иркутской области насчитывается более 50 очагов распространения новой коронавирусной инфекции.

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