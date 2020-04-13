|Общество
|13.04.2020
|
|
Число случаев заболевания коронавирусом в Иркутской области достигло 39
|
Иркутская область, 13.04.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области, по данным оперштаба на вечер 13 апреля, выявлено ещё четыре случая заболевания коронавирусом.
Таким образом, всего в регионе диагноз был подтверждён у 39 человек. Двое умерли, двое выздоровели.
Напомним, по данным на утро 13 апреля в Иркутской области за сутки число заболевших коронавирусной инфекцией оставалось на уровне 35, из которых два – летальные случаи. Случаи заболевания зафиксированы в восьми муниципалитетах – Иркутске, Ангарске, Усть-Куте, Иркутском, Шелеховском, Осинском, Братском, Аларском районах. В пяти случаях заболели туристы, вернувшиеся из Таиланда, по одному – из Испании и ОАЭ. Три случая заболевания у прилетевших из Бурятии, два – из Москвы, один – из Санкт-Петербурга. Ещё 22 человека заразились коронавирусом в результате контактов в Иркутске и области.