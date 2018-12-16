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17.12.2018

Дед Мороз в своей мастерской поделится с иркутянами тайнами новогодних подарков

Иркутск, 17.12.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 18 декабря откроется ремесленная мастерская Деда Мороза. Главный зимний волшебник откроет тайну появления новогодних подарков и поделится секретами народного ремесла, сообщает пресс-служба Иркутского областного Дома народного творчества.

Гостей будут встречать Снегурочка и фолк-группа «Зарев цвет», которая приготовила интересную интерактивную программу с песнями, старинными играми и хороводами.

Посетители смогут заглянуть в тайные комнаты мастерской Деда Мороза, самостоятельно выполнить  художественную роспись сувениров из глины,  а также увидеть работы народных умельцев на областной выставке-ярмарке «Новогодний подарок».

Темы мастер-классов:

  • Художественная керамика «Символ года», «Ёлочка, гори!», «Рождественский ангел»;
  • Изготовление чердачной игрушки «Пятачок на счастье»;
  • Изготовление Новогодних брелоков из фетра;
  • Мастер-класс по скрапбукингу «Шоколадница»;
  • Мастер-класс по валянию «Новогодний сувенир»
  • Роспись пряников «Рождественские козули».

КООРДИНАТЫ:

  • Мастерская откроется в 17.00 в отделе «Ремесленном подворье» по адресу: улица 3-го Июля, 17 А.
  • Она будет работать с 18 по 27 декабря 2018 года и с 3 по 8 января 2019 года.
  • Подробная информация и предварительная запись по телефону: 8 (3952) 48-71-30 или 8(914) 930-56-89.

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