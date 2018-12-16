|Общество
|17.12.2018
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Дед Мороз в своей мастерской поделится с иркутянами тайнами новогодних подарков
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Иркутск, 17.12.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 18 декабря откроется ремесленная мастерская Деда Мороза. Главный зимний волшебник откроет тайну появления новогодних подарков и поделится секретами народного ремесла, сообщает пресс-служба Иркутского областного Дома народного творчества.
Гостей будут встречать Снегурочка и фолк-группа «Зарев цвет», которая приготовила интересную интерактивную программу с песнями, старинными играми и хороводами.
Посетители смогут заглянуть в тайные комнаты мастерской Деда Мороза, самостоятельно выполнить художественную роспись сувениров из глины, а также увидеть работы народных умельцев на областной выставке-ярмарке «Новогодний подарок».
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