Дед Мороз в своей мастерской поделится с иркутянами тайнами новогодних подарков

Иркутск, 17.12.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 18 декабря откроется ремесленная мастерская Деда Мороза. Главный зимний волшебник откроет тайну появления новогодних подарков и поделится секретами народного ремесла, сообщает пресс-служба Иркутского областного Дома народного творчества. Гостей будут встречать Снегурочка и фолк-группа «Зарев цвет», которая приготовила интересную интерактивную программу с песнями, старинными играми и хороводами. Посетители смогут заглянуть в тайные комнаты мастерской Деда Мороза, самостоятельно выполнить художественную роспись сувениров из глины, а также увидеть работы народных умельцев на областной выставке-ярмарке «Новогодний подарок». Темы мастер-классов: Художественная керамика «Символ года», «Ёлочка, гори!», «Рождественский ангел»;

Изготовление чердачной игрушки «Пятачок на счастье»;

Изготовление Новогодних брелоков из фетра;

Мастер-класс по скрапбукингу «Шоколадница»;

Мастер-класс по валянию «Новогодний сувенир»

Роспись пряников «Рождественские козули». КООРДИНАТЫ: Мастерская откроется в 17.00 в отделе «Ремесленном подворье» по адресу: улица 3-го Июля, 17 А.

Она будет работать с 18 по 27 декабря 2018 года и с 3 по 8 января 2019 года.

Подробная информация и предварительная запись по телефону: 8 (3952) 48-71-30 или 8(914) 930-56-89. ТЕПЕРЬ: новости иркутской общественной жизни в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... иркутск Тэги: View the discussion thread.