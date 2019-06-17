«Дело Сергея Копылова» 19 июня обсудят в Иркутске общественники

Иркутск, 18.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Инициативная группа при участии Интеллектуального делового клуба «Байкальские стратегии» организует 19 июня общественные слушания на тему: «Несовершенство законодательства об охране озера Байкал – фактор открывающий возможность неправомерного уголовного преследования (на примере уголовного дела в отношении Сергея Копылова)».

Как сообщают организаторы, запланированы общественное обсуждение и анализ природоохранного законодательства и правоприменительной практики, общественная оценка деятельности органов следствия, прокуратуры и суда, а также выработка предложений по решению имеющихся проблем правоприменения в этой сфере.

В числе участников – представители экспертного юридического сообщества, бизнеса, общественных объединений, органов государственной власти и местного самоуправления.

КООРДИНАТЫ:

Начало в 16:00 по адресу: Иркутск, ул. 5-й Армии, 2/1, 6 этаж, «Точка кипения – Иркутск».

Напомним, Эхирит-Булагатский районный суд приговорил экс-мэра Ольхонского района к трем годам колонии за превышение полномочий. Сам Сергей Копылов намерен обжаловать это решение.

Между тем, он был избран мэром в 2011 году, а январе 2016 года задержан по подозрению в превышении полномочий.

Следствием и судом установлено, что с 2013 по 2015 годы мэр был связан с махинациями при строительстве дороги Баяндай-Еланцы-Хужир. Позднее в отношении Сергея Копылова были возбуждены еще два уголовных дела, на этот раз в связи с незаконным предоставлением в аренду юридическим лицам и частному лицу земельных участков общей площадью свыше 12 тысяч квадратов в Прибайкальском национальном парке.

С махинациями, инкриминируемыми мэру, связывали и вовлеченного в строительство дороги Баяндай-Еланцы-Хужир ныне депутата Госдумы, а тогда депутата Заксобрания и владельца строительной компании «ДомСтрой» Алексея Красноштанова. Однако его силовые структуры задерживать не стали, только провели выемку документов.

Позже разгорелся скандал в связи с опубликованными записями телефонных разговоров Алексея Крансоштанова с Сергеем Копыловым и своими подчиненными, свидетельствующими о коррупционной связи участников дела. Бурные дебаты разразились относительно легитимности такой «прослушки».

Но обвинений в отношении Алексея Красноштанова выдвинуто не было, он благополучно прошел в Госдуму, а вот дело Сергея Копылова в середине 2017 года было передано в суд. Приговор ему вынесли на минувшей неделе.

На сайте ИА Телеинформ: хроника событий по делу Копылова-Красноштанова.