|Общество
|22.08.2018
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День российского флага в Иркутске отметят мотопробегом и флешмобом
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Иркутск, 22.08.18 (ИА «Телеинформ»), - Праздничный митинг, посвященный Дню государственного флага Российской Федерации, пройдёт 22 августа в Иркутске. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.
Мероприятие начнётся в 10.00 на площади перед Дворцом спорта «Труд». Впервые в честь государственного праздника состоится забег. Участники пробегут дистанцию от «Труда» до памятника Александру Третьему. Также запланирован автопробег по улицам Иркутска с флагами России.
Кроме того, в Иркутске 22 августа пройдут и другие мероприятия:
Также праздничные мероприятия пройдут во всех округах города, рассказали в администрации Иркутска.
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