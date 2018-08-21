День российского флага в Иркутске отметят мотопробегом и флешмобом

Иркутск, 22.08.18 (ИА «Телеинформ»), - Праздничный митинг, посвященный Дню государственного флага Российской Федерации, пройдёт 22 августа в Иркутске. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Мероприятие начнётся в 10.00 на площади перед Дворцом спорта «Труд». Впервые в честь государственного праздника состоится забег. Участники пробегут дистанцию от «Труда» до памятника Александру Третьему. Также запланирован автопробег по улицам Иркутска с флагами России.

Кроме того, в Иркутске 22 августа пройдут и другие мероприятия:

В 11.00 на площади у памятника Александру Третьему все желающие смогут принять участие во флешмобе «РОССИЯ».

В 16.00 на сценической площадке острова Юность состоится праздничный концерт «День добра и Единства» с участием творческих коллективов города.

В 20.00 от парковки по адресу: улица Ленина, 14б стартует мотопробег байкеров с флагами России.

Также праздничные мероприятия пройдут во всех округах города, рассказали в администрации Иркутска.