Девять жителей Иркутской области указом Владимира Путина награждены медалями «За спасение погибавших»

Иркутская область, 29.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Президент РФ Владимир Путин подписал указ, которым наградил медалями «За спасение погибавших» девять жителей Иркутской области за смелые и решительные действия во время наводнения в регионе. Документ опубликован на официальном портале правой информации.

Медали присвоены сотруднику СИЗО Николаю Алексеенко, врачу Нижнеудинской больницы Марине Балгановой, заведующей фельдшерско-акушерским пунктом Наталье Торгольской, гендиректору компании «Московский тракт» Олегу Леонову, машинисту тепловоза Артему Мингазову, слесарю локомотивного депо Александру Смолягину, предпринимателям Евгению Татарникову и Александру Якубову, а также фермеру Константину Хохлову.

Также Владимир Путин объявил благодарность за активное участие в мероприятиях по ликвидации последствий поводка Антону Московских и Наталье Серых, а также ученицам школ №25 и №6 Тулуна Лилии Татарниковой и Екатерине Юровой, ученику гимназии Марату Самусенко.

Напомним, Иркутскую область этим летом топило дважды. Особенно разрушительной была первая волна паводков – по словам экспертов, такие случаются раз в несколько сотен лет. Первое наводнение началось в конце июня, в результате в 109 населенных пунктах Иркутской области было подтоплено 10,9 тысяч жилых домов с населением 42,7 тысяч человек, 11 тысяч приусадебных участков, 86 социально значимых объектов, 49 участков автомобильных дорог, повреждены 22 автомобильных моста. Погибли 25 человек, восемь числятся пропавшими без вести. От второй волны паводков пострадали 58 населенных пунктов, 1984 дома с населением 5424 человека, из них 912 – дети, 3207 приусадебных участков, четыре социально-значимых объекта, два автомобильных моста, 27 участков автомобильных дорог.