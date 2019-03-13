Дитя любви волка и маламута появилось в контактном зоопарке в Листвянке

Иркутский район, 13.03.19 (ИА «Телеинформ»), - У самой необычной пары «Сибирского зоопарка» в поселке Листвянка Иркутского района – волка Сереги и маламута Роми – родилась дочка, сообщают «Вести Иркутск». Волкособу месяц, и она уже рычит на родителей.

Воспитанием щенка занимается дрессировщик Андрей Абрамов, который ранее вырастил волка Серегу.

Однако за этой историей – настоящая семейная драма. Хотя волки выбирают себе пару на всю жизнь, родители малышки сейчас не живут вместе. Роми воспитывает волкособа одна из-за волчицы Амелии, которая недавно приехала в Листвянку из Братска и сразу влюбилась в Серегу.

– Он был к Роми расположен. Сейчас он снисходительно к ней относится. Видите, рычит. Говорит, моя еда. А она хвостом машет. Она рада ему, – рассказывает Андрей Абрамов. – Амелия всегда на стороне Сереги. Пару раз даже укусила меня, думала, я ему угрожаю.

Однако Маламут Роми тоже борется за отношения. В драке с Амелией она потеряла пол-уха, с тех пор их и держат раздельно. Однако решающее слово в этом любовном треугольнике все равно за Серегой.

– Сейчас он принял ее как члена стаи. Это уже большой прорыв. Будем дальше смотреть, что будет. Конечно, хотелось бы волчат, – говорит Андрей Абрамов.

Если волки не влюбятся, все вернут на свои места. Пока родители выясняют отношения, маленькому волкособу выбирают имя.