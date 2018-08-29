Для первоклашек 1 сентября вход в Иркутский художественный музей будет бесплатным

Иркутск, 30.08.18 (ИА «Телеинформ»), - Для первоклассников 1 сентября вход во все отделы Иркутского художественного музея будет бесплатным. Об этом сообщает пресс-служба заведения.

Сотрудники музея приготовили для юных посетителей увлекательные игры, интерактивные программы, мастер-классы, квесты и экскурсии. Например, в главном здании музея в 15.00 начнутся мастер-класс по рисованию «Осенний букет». Под руководством художника-педагога дети создадут необычный осенний букет, в нетрадиционной технике «отпечаток». Занятие поможет ребенку в развитии мелкой моторики и образного мышления. Количество мест ограничено. Необходима предварительная запись по телефону: 8(3952)34-01-46.

В Галерее сибирского искусства в 14.00 начнётся тематическая экскурсия-квест «Знакомство с Галереей сибирского искусства». Посетителям предложат не только проверить свои знания в изобразительном искусстве, но и перевоплотиться в самых настоящих детективов. Выполнив задания и отгадав все головоломки нового квеста, иркутяне узнают о необычной истории здания галереи и его владельцах.

Усадьбе имени Сукачёва в 13.00 и 15.00 запланирована квест-игра «Загадки старинной усадьбы». Здесь можно узнать много нового о жизни в Иркутске в 19 веке, истории усадьбы Сукачёва и её владельцах. Привычное музейное пространство и прилегающий к нему парк откроются в новом свете. Количество мест ограничено. Необходима предварительная запись по телефону: 8(3952)53-12-24.

Также в течение всего сентября Усадьба Сукачёва приглашает школьников на интерактивную программу «Урок в старой школе». Участвуя в ней, ребята не только узнают о том, как и чему учились наши предки, но и сами почувствуют себя школярами прошлых веков: попробуют письменные принадлежности разных эпох — от пера до печатной машинки, решат нехитрые математические задачки, посетят уроки музыки и танца, изучат этикет и манеры 19 века. Обязательна предварительная запись по телефону: 8(3952)53-12-24.

В информационно-образовательном центре «Русский музей: виртуальный филиал» готовится настоящий «Праздник первоклассника» – весёлый квест с подарками для самых находчивых, мастер-класс по памятному рисунку «Как я провел лето…»; мастер-классы «Сувенир к 1 сентября своими руками» («Стильная подставка под канцелярию» и «Роспись праздничных сувениров»). В виртуальном филиале Русского музея – мастер-класс «Рисуем вместе с Фафалей» волшебные цветы к 1 сентября.