Дмитрий Савиных: в Иркутской области официально подтверждено 129 случаев заболевания коронавирусом

Иркутская область, 30.04.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области продолжается стремительное распространение коронавируса – на утро 30 апреля в регионе официально подтверждено 129 случаев инфицирования. Об этом в своем обращении к жителям Приангарья сообщил руководитель регионального управления Роспотребнадзора, главный санитарный врач области Дмитрий Савиных.

– На территории нашего региона отмечается рост заболеваемости новой коронавирусной инфекцией. На сегодняшний день подтверждено уже 129 случаев COVID-2019, зарегистрировано четыре летальных случая, – заявил он. – Прослеживается тенденция местного распространения инфекции, что не исключает связь с нарушением гражданами режима самоизоляции.

Главный санитарный врач призвал «вести себя ответственно по отношению к другим людям, чтобы не получить взрывной характер заболеваемости».

– Подумайте о том, что, выходя из дома, вы рискуете чьим-то здоровьем, – пишет он в обращении. – Возможно, здоровьем ваших детей или родителей, к которым вы потом вернетесь. Убедительно прошу вас в предстоящие майские праздники соблюдать режим самоизоляции, выходить из дома только в случае крайней необходимости, при этом соблюдайте масочный режим и социальную дистанцию.

Руководитель ведомства также отметил, что находясь дома, очень важно соблюдать простые правила гигиены: тщательно и регулярно мыть руки с мылом и водой, дезинфицировать (протирать) спиртовыми салфетками гаджеты, поверхности, к которым прикасаетесь, пользоваться только индивидуальными предметами личной гигиены.

– Только наши совместные усилия могут сдержать интенсивное распространение инфекции, – подчеркнул Дмитрий Савиных.