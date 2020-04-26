До конца апреля продлен режим самоизоляции в Иркутской области

Иркутская область, 24.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Режим самоизоляции в Иркутской области продлен до 30 апреля включительно. Об этом сообщает пресс-служба губернатора.

Соответствующие изменения в указ подписал врио главы региона Игорь Кобзев.

Напомним, режим самоизоляции действует в Приангарье, как и в других регионах, с конца марта. Тогда же президентом было объявлено о нерабочих днях по всей стране в связи с эпидемиологической ситуацией по коронавирусу.

По состоянию на вечер 24 апреля в Иркутской области новая коронавирусная инфекция зарегистрирована у 87 человек. По данным регионального оперштаба, 25 человек выздоровели, трое умерли.