Доступ на муниципальные кладбища ограничат в Иркутске с 27 апреля

Иркутск, 26.04.20 (ИА «Телеинформ»), – В связи с продлением до 30 апреля режима самоизоляции в Иркутске принято решение об ограничении доступа на кладбища, сообщает пресс-служба городской администрации.

Въезды на муниципальные кладбища – Ново-Ленинское, Русско-Амурское, Маратовское, Александровское, Свердловское и Еврейское – начиная с 27 апреля будут патрулировать сотрудники ГИБДД и ГУ МВД по Иркутской области.

– В Иркутске в Радоницу отменены специальные автобусные маршруты до муниципальных кладбищ. Настоятельная рекомендация не посещать места поминовения и на личном автотранспорте. Сегодня в регионе выявляются все новые случаи заболевания коронавирусной инфекцией. Уважаемые иркутяне! Перенесите посещение кладбищ на более поздний срок, когда будет снят режим самоизоляции. Берегите свое здоровье и своих близких! – обратился к жителям временно исполняющий полномочия главы города Иркутска Дмитрий Ружников.

Ежедневно в Иркутске проходят рейды по муниципальным кладбищам. Специалисты администрации проверяют, как ведется уборка и вывоз мусора с территорий Ново-Ленинского, Русско-Амурского, Маратовского, Александровского, Свердловского и Еврейского кладбищ. За последнее время с городских кладбищ уже вывезено свыше 200 тонн отходов.