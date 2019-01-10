Дугжууба, ёхор, шаманы – в Иркутске готовятся к Сагаалган

Иркутск, 11.01.19 (ИА «Телеинформ»), - В 2019 году традиционный бурятский праздник Белого месяца наступит 5 февраля. В дни празднования Нового года по лунному календарю в Иркутске пройдет целая программа мероприятий, сообщает пресс-служба Центра культуры коренных народов Прибайкалья.

В канун праздника, когда необходимо привести в порядок не только дом, но мысли и душу, в Иркутском дацане пройдет обряд Дугжууба. Этот ритуал очищения проводится для устранения помех и всего плохого, для того, чтобы в новом году человек обрел благополучие, счастье, здоровье. На хурале совершается поклонение и подношение защитнику Учения Чойжал сахюусану, а также сжигается «соор», который символизирует все негативное и отрицательное. Обряд состоится в день первого весеннего новолуния 3 февраля в 6 утра, ритуал разжигания костра начнется в 17.00.

Кроме того, буряты по всему миру встретят Сагаалган, взявшись за руки в круговом традиционном танце – Ёхор. Седьмой Всемирный флешмоб «Глобальный Ёхор» пройдёт на площади у дворца спорта «Труд» 5 февраля.

Шаманский обряд встречи нового года по восточным традициям состоится 9 февраля в Доме культуры имени Горького. Начало мероприятия в 12:00. Участие в обряде дарует благополучие, богатство и удачу в наступающем году.

В этот же день, 9 февраля, пройдёт праздничный концерт ансамбля песни и танца «Улаалзай» под названием «Здравствуй, Белый Месяц!». Он состоится в Театре юного зрителя имени Александра Вампилова.

Выставка бурятских художников «Возвращение к истокам» откроется 16 февраля в экспозиционном отделе «Окно в Азию» Иркутского областного краеведческого музея. Это персональная выставка мастеров художественного искусства – семьи Ашахановых. Их творчество основывается на национальных бурятских традициях, древних легендах, сказках и обычаях.

В Музыкальном театре имени Загурского 24 февраля пройдет традиционный праздничный концерт «В сиянии белого месяца». Первое отделение откроется премьерным показом иркутского спектакля «Зэгэтэ-аба». Во втором отделении состоится выступление звезд Прибайкалья и бурятского драматического театра им. Хоца Намсараева из республики Бурятия.

В день концерта в холе музыкально театра будет открыта фотовыставка «Алтарганын алтан» (золото Алтарганы), где будут представлены лучшие моменты 13 Международного бурятского национального фестиваля «Алтаргана-2018».

В завершении Белого месяца 2 марта во дворце спорта «Труд» состоится Гала-концерт «Сагаан hарын мэндэ». В концерте примут участие звезды Прибайкалья и гости из республики Бурятия, в том числе всем известный Бурятский национальный театр песни и танца «Байкал», а также этно-рок группа «Намгар».

В этот же день, 2 марта, во Дворце спорта пройдут соревнования по национальным видам – бурятская национальная борьба «Танец орла» и разбивание кости «hэер шалгаан». Здесь же иркутяне могут посетить выставку детских рисунков «Сагаалганай шэдитэ саг» (волшебное время Сагаалгана). На протяжении всего дня в холле будет работать интерактивная площадка для детей и ярмарка национальной продукции.