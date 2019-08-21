Экипаж Ан-24 авиакомпании «Ангара» наградят орденом Мужества за спасение людей при катастрофе в Нижнеангарске

Иркутск, 21.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Губернатор Иркутской области Сергей Левченко поддержал ходатайство министерства транспорта РФ о награждении членов экипажа самолёта Ан-24 авиакомпании «Ангара», проявивших мужество и самоотверженность при спасении людей при катастрофе в аэропорту Нижнеангарска. Об этом сообщает пресс-служба регправительства.

Предлагается наградить орденом Мужества бортмеханика воздушного судна Олега Барданова и пилота-инспектора воздушного судна Владимира Коломина посмертно, медалью Нестерова – второго пилота воздушного судна Сергея Сазонова и бортпроводника Елену Лапуцкую.

Письмо с поддержкой ходатайства глава региона направил в адрес министра транспорта РФ Евгения Дитриха. К полномочному представителю президента РФ в СФО Сергею Меняйло губернатор Приангарья обратился с просьбой о согласовании наградных документов членов экипажа воздушного судна Ан-24 авиакомпании «Ангара».

Напомним, 27 июня 2019 года Ан-24 следовал рейсом ИК-200 по маршруту Улан-Удэ-Нижнеангарск-Иркутск. При посадке в аэропорту Нижнеангарска самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и столкнулся со зданием очистных сооружений, после чего загорелся. В результате катастрофы два члена экипажа погибли. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) назвал предварительную причину авиакатастрофы в Бурятии с участием самолета АН-24. По предварительной информации, трагедия случилась из-за отказа левого двигателя, такие данные приводятся в промежуточном отчете МАК. Вместе с тем, как выяснилось, очистные сооружения, в которые врезался Ан-24, построены незаконно.