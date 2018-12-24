Экстренные службы Иркутской области с 25 декабря перешли в режим повышенной готовности

Иркутская область, 25.12.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области с 25 декабря на время подготовки и проведения новогодних и рождественских праздников в регионе вводится особый противопожарный режим. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.

Постановлением губернатора руководству муниципальных образований поручено уделить повышенное внимание вопросам безопасности населения на своих территориях. Необходимо привести в готовность силы и средства территориальной подсистемы Иркутской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

– В муниципальных образованиях необходимо принять дополнительные меры к обеспечению бесперебойного функционирования всех систем жизнеобеспечения, в том числе систем теплообеспечения и энергообеспечения, коммунальных служб. При возникновении аварийных и нештатных ситуаций на объектах топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства все аварийно-восстановительные работы должны быть проведены в кратчайшие сроки, – отмечают в МЧС.

В целях обеспечения оперативного реагирования в период новогодних и рождественских праздников с 25 декабря все службы экстренного реагирования Иркутской будут приведены в режим повышенной готовности. Подразделения пожарной охраны провели пожарно-тактических учения и занятия на объектах проведения новогодних мероприятий. Особое внимание государственные инспекторы по пожарному надзору уделили местам проведения праздничных мероприятий и учреждениям с круглосуточным пребыванием людей. Организованы совместные с сотрудниками полиции проверки мест торговли пиротехническими изделиями.

КООРДИНАТЫ:

Государственные инспекторы по пожарному надзору просят граждан проявлять бдительность. О фактах нарушения требований пожарной безопасности необходимо сообщить на единый телефон доверия: 8(3952)39-99-99, круглосуточно функционирующий в Главном управлении МЧС России по Иркутской области.