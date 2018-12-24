ТЕМЫ
Архив
< Декабрь 2018 >
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
Сегодня
Общество
25.12.2018

Экстренные службы Иркутской области с 25 декабря перешли в режим повышенной готовности

Иркутская область, 25.12.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области с 25 декабря на время подготовки и проведения новогодних и рождественских праздников в регионе вводится особый противопожарный режим. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.

Постановлением губернатора руководству муниципальных образований поручено уделить повышенное внимание вопросам безопасности населения на своих территориях. Необходимо привести в готовность силы и средства территориальной подсистемы Иркутской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

– В муниципальных образованиях необходимо принять дополнительные меры к обеспечению бесперебойного функционирования всех систем жизнеобеспечения, в том числе систем теплообеспечения и энергообеспечения, коммунальных служб. При возникновении аварийных и нештатных ситуаций на объектах топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства все аварийно-восстановительные работы должны быть проведены в кратчайшие сроки, – отмечают в МЧС.

В целях обеспечения оперативного реагирования в период новогодних и рождественских праздников с 25 декабря все службы экстренного реагирования Иркутской будут приведены в режим повышенной готовности. Подразделения пожарной охраны провели пожарно-тактических учения и занятия на объектах проведения новогодних мероприятий. Особое внимание государственные инспекторы по пожарному надзору уделили местам проведения праздничных мероприятий и учреждениям с круглосуточным пребыванием людей. Организованы совместные с сотрудниками полиции проверки мест торговли пиротехническими изделиями.

КООРДИНАТЫ:

  • Государственные инспекторы по пожарному надзору просят граждан проявлять бдительность. О фактах нарушения требований пожарной безопасности необходимо сообщить на единый телефон доверия: 8(3952)39-99-99, круглосуточно функционирующий в Главном управлении МЧС России по Иркутской области.

ТЕПЕРЬ: новости иркутской общественной жизни в Telegram

О чем пишут иркутские колумнисты и блогеры?

Загрузка...

Что слушают известные иркутяне?

Тэги:
 
Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования Яндекс.Метрика
  • Все права защищены © ООО «ИРА Телеинформ». Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на i38.ru (для интернет-СМИ) или на ИА «Телеинформ» (печатные, эфирные СМИ)
  • Дизайн-концепция © «Gombo Design». Верстка и техническая поддержка © «БайкалТелеИнформ»
  • Свидетельство о регистрации СМИ — ИА №13-0386 выдано 19 ноября 2002 г. Восточно-Сибирским межрегиональным территориальным управлением Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

БайкалИНФОРМ - Объявления в Иркутске