Еще 116 случаев заболевания COVID-19 выявлено в Иркутской области за сутки

Иркутская область, 24.05.20 (ИА «Телеинформ»), – По информации оперативного штаба на утро 24 мая, за минувшие сутки в регионе выявлено 116 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших выросло до 1194.

В настоящее время проходят лечение 952 пациента, из них 456 вахтовиков и 105 человек госпитализированы из обсерваторов.

Выздоровели и выписаны 225 человек, в том числе 6 – за последние сутки.

Выросло и число смертельных случаев – еще один человек в Иркутской области признан умершим от коронавирусной инфекции.