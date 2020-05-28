Ещё 60 человек в Иркутской области попали в больницы с коронавирусом

Иркутская область, 28.05.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области за сутки число выявленных случаев заболевания коронавирусом увеличилось ещё на 60. Госпитализированы 1 тысяча 183 человека. Об этом сообщается в телеграм-канале регионального оперштаба.

Из обсерваторов в больницы за последние сутки попал один человек, теперь их 108 из общего числа, среди вахтовиков заболевших стало на три больше – 568. Число выздоровевших выросло на 19, это 295 человек.

Под медицинским наблюдением находятся 4 тысячи 792 человека, прирост за сутки составляет 131 человек, в обсерваторах находятся 349 человек. Сняты с медицинского наблюдения 27 мая 412 человек, общее их количество – 21 тысяча 226 человек – это люди, у которых признаки заражения не были выявлены в течение 14 дней.

Всего с 11 марта 2020 года в Иркутскую область из стран, где зарегистрированы очаги коронавируса, вернулись 14 тысяч 515 человек. По внутренним авиа- и железнодорожным путям прибыли 25 тысяч 631 человек, за последние сутки – 432 человека.

Летальных случаев 20: 10 умерли от коронавируса, 10 – пациенты с инфекцией, умершие от других заболеваний.