Еще один пациент с подтвержденной коронавирусной инфекцией скончался в Иркутской области

Иркутская область, 25.04.20 (ИА «Телеинформ»), – По данным оперативного штаба на вечер 25 апреля, в Иркутской области умер еще один пациент с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Итого в регионе зарегистрировано 4 летальных случая среди больных с COVID-19.

При этом общее число инфицированных не изменилось – их по-прежнему 87. В настоящее время лечение проходят 57 человек, в том числе 13 госпитализированы из обсерваторов. Один человек убыл на лечение в Забайкальский край, выздоровели и выписаны 25 пациентов.

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