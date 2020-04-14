Еще у одного жителя Приангарья подтвердился коронавирус

Иркутская область, 15.04.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области по состоянию на 18:00 14 апреля зарегистрирован 41 случай заболевания новой коронавирусной инфекцией. По данным оперштаба выздоровели четыре человека, умерли двое.

Всего инфекция зарегистрирована в восьми муниципальных образованиях области. Больше всего случаев – 27 – зафиксировано в Иркутске. При этом в 17 из них люди никуда не выезжали, сконтактировав с зараженными уже в городе. По одному человеку с инфекцией прибыло из Бурятии, Санкт-Петербурга и Москвы, двое – из Таиланда.

Кроме того, один случай заболевания зафиксирован в Усть-Куте, еще один – в Братском районе, по два – в Аларском, Шелеховском и Осинском районе, по три – в Ангарске и Иркутском районе.