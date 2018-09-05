Этим летом в оздоровительных лагерях Приангарья отдохнули почти 140 тысяч детей

Иркутская область, 6.09.18 (ИА «Телеинформ»), – По итогам летней оздоровительной кампании в Иркутской области 859 детских оздоровительных учреждений приняли на отдых более 136 тысяч детей.

Как сообщает пресс-служба регправительства, из них более 55 тысяч отдохнули в лагерях с дневным пребыванием, более 49 тысяч – в загородных оздоровительных лагерях, более 19 тысяч – в лагерях на базе санаторных учреждений, более 11 тысяч – в палаточных лагерях, более трех тысяч – в лагерях труда и отдыха.

– Количество ребят, отдохнувших в оздоровительных лагерях, такое же, как и в прошлом году. Кроме того, увеличена продолжительность смен в детских оздоровительных лагерях на базе санаториев, дети теперь отдыхают 21 день. Более 122 тысяч детей приняли участие в велопробегах, экскурсиях, дружинах юных пожарных, ремонтных бригадах, экологических отрядах и лесничествах, учебных сборах для юношей, слетах спасателей, спортивных мероприятия, флэшмобах, – отметила заместитель министра министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области Татьяна Плетан.

Она подчеркнула, что особое внимание при проведении оздоровительной кампании было уделено детям-инвалидам, детям-сиротам, детям и подросткам, состоящим на различных профилактических учетах. Всеми формами отдыха были охвачены 3168 детей-инвалидов, 10500 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 4376 детей, состоящих на учете в правоохранительных органах.

Несмотря на то, что подавляющее большинство детей отдыхает в летний период, работа по организации отдыха и оздоровления детей ведется круглогодично. В период осенних школьных каникул отдохнут еще 2 750 детей из 26 муниципальных образований региона, в том числе 1 092 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. На зимних каникулах в оздоровительных учреждениях отдохнут еще около 600 ребят.

Общий объем финансирования детской оздоровительной кампании 2018 года из средств областного бюджета увеличен на 32 млн рублей и составляет 658,3 млн рублей.