Федеральные награды получили шесть представителей Иркутской области

Иркутская область, 26.03.19 (ИА «Телеинформ»), - Губернатор Сергей Левченко вручил государственные награды и награды Иркутской области 13 жителям региона. Знаки отличия получили представители здравоохранения, физической культуры и спорта, социальной защиты населения, культуры, сообщает пресс-служба главы региона.

Указом президента РФ почетное звание «Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации» присвоено заведующему кафедрой Иркутской государственной медицинской академии последипломного образования – филиала Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования Станиславу Абрамовичу. Доктор медицинских наук является автором 420 научных работ.

Почетное звание «Заслуженный врач РФ» присвоено заведующей отделением Иркутской государственной областной детской клинической больницы Ирине Кайгородовой. Она – ведущий детский хирург Иркутской области, ежегодно выполняет свыше 200 сложных оперативных вмешательств, из них до 50% – операции высокой категории сложности, относящиеся к высокотехнологичным видам медицинской помощи.

Директору областного государственного казенного учреждения «Управление социальной защиты населения по Нижнеудинскому району» Виктору Борисову присвоено почетное звание «Заслуженный работник социальной защиты Российской Федерации».

За заслуги в развитии физической культуры и спорта звание «Заслуженный работник физической культуры РФ» присвоено педагогу дополнительного образования по специальности «баскетбол» Дворца творчества детей и молодежи Ангарска Анатолию Ульянову. Среди его воспитанников – три мастера спорта СССР, 32 кандидата в мастера спорта.

Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени награждена директор Научной библиотеки имени Валентина Распутина ИГУ Раиса Подгайченко.

Приказом министра культуры РФ объявлена соответствующая благодарность артисту балета, ведущему мастеру сцены Иркутского областного музыкального театра имени Загурского Юрию Щерботкину. В его репертуаре – классические партии в балетах «Щелкунчик», «Ромео и Джульетта», «Кармен».

Кроме того, указом губернатора Иркутской области почетное звание «Заслуженный работник культуры и искусства Иркутской области» присвоено преподавателю режиссерских дисциплин Иркутского областного колледжа культуры Галине Зюзиной, режиссеру муниципального казенного учреждения ДК «Юбилейный» Байкальска Оксане Нагаевой, заведующей организационно- методическим отделом Иркутской областной детской библиотеки имени Марка Сергеева Наталье Черниговой.

Также указом губернатора знаками отличия «За честь и мужество» награждены спасатель второго класса отряда экстренного реагирования Степан Развозжаев, спасатель третьего класса отряда экстренного реагирования Алексей Спиридонов. Почетной грамотой губернатора награжден спасатель второго класса отряда экстренного реагирования Никита Белянский. Благодарность губернатора объявлена начальнику поисково-спасательной службы аварийно-спасательной службы Андрею Кармаданову.