Федеральный Минздрав проконтролирует лечение мальчика из Черемхово, о котором спрашивали Владимира Путина

Иркутская область, 21.12.18 (ИА «Телеинформ»), - По поручению министра здравоохранения РФ Вероники Скворцовой федеральные специалисты связались с коллегами в Иркутской области для определения дальнейшей схемы лечения Владислава Шестакова из Черемхово, о помощи которому попросили на пресс-конференции с Владимиром Путиным.

Об этом сообщается на сайте федерального Минздрава.

О трудной ситуации в семье мальчика с онкологическим заболеванием – нейробластомой забрюшинного пространства четвертой степени президенту был задан вопрос во время пресс-конференции 20 декабря

ТАСС со ссылкой на мэра Черемхово Вадима Семенова сообщает, что на лечение ребенка собрано около 10 млн рублей, но ему необходима помощь в транспортировке к месту лечения.

Министр здравоохранения Иркутской области Олег Ярошенко заявил, что помощь мальчику оказывают лучшие специалисты региона. Об этом сообщает пресс-служба губернатора региона.

– Ребенка курируют наши областные специалисты. Недавно состоялся выездной консилиум врачей с участием анестезиолога-реаниматолога Вадима Еременко и завотделением онкологии областной детской больницы, главного детского онколога-гематолога Светланы Ованесян. После этого в режиме видеоконференции связались с коллегами из института нейрохирургии имени Бурденко, где подтвердили правильность тактики лечения. Сейчас ребенок в тяжёлом состоянии находится в реанимации, – пояснил Олег Ярошенко.

Ребенок обеспечен необходимыми препаратами, за ним осуществляется специализированный уход, утверждают в ведомстве. Ранее мальчик проходил лечение в федеральных клиниках Москвы. Маме маленького пациента оказывается психологическая помощь. Родственники обращались к профильным специалистам в Испании. По оценке федеральных и региональных экспертов, транспортировка ребенка невозможна.