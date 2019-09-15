Фонд социального страхования в Иркутской области в 2019 году выдал почти 3500 путевок в санатории инвалидам региона

Иркутская область, 16.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Фонд социального страхования в Иркутской области на 2019 год обеспечил бесплатными путевками в санаторий 3490 человек. Воспользоваться правом на отдых могут только некоторые категории льготников – в основном, это инвалиды и дети-инвалиды, сообщила на пресс-конференции 16 сентября заместитель управляющего реготделения ФСС РФ Ирина Ковтун. Перечень категорий граждан, которые имеют право на бесплатное санаторно-курортное лечение, подробно указан в федеральном законе №178 «О государственной социальной помощи». В их числе, например, инвалиды войны, участники Великой Отечественной войны, лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда». Должны выполняться несколько условий: инвалид должен числиться в федеральном регистре и не отказываться от соцпакета. Другие категории льготников – такие, как ветераны труда или пенсионеры – имеют право получать путевки в санатории не через Фонд социального страхования, а через министерство соцзащиты. По состоянию на 1 сентября 2019 года в очереди на получение путевки в иркутском региональном отделении ФСС РФ стояли 13 тысяч 960 человек, в том числе 1383 ребенка-инвалида и 122 спинальных инвалида – это лежачие больные и колясочники. Как отметила Ирина Ковтун, все они стоят в общей очереди по дате подачи заявления. – Для получения путевки необходимо обратиться в филиалы Фонда социального страхования с заявлением и принести оригинал справки по форме 070/У. Кроме того, заявления принимаются через Госуслуги, в офисах МФЦ и через Почту России, – пояснила она. – Очередь движется относительно быстро: кто-то едет отдыхать, кто-то отказывается от льгот и выбывает из очереди, у кого-то перестают соответствовать показания здоровья. Кстати, если льготник стоял в очереди, потом отказался от соцпакета, а потом до 1 октября написал заявление на его получение со следующего года, то в очередь он встает на общих основаниях, а не «по памяти», важно это понимать. Проверить свое место в этой очереди можно на сайте Фонда социального страхования по номеру СНИЛС. На 2019 год Фонд социального страхования заключил 55 контактов с санаторно-курортными учреждениями Иркутской области и сопредельных регионов – это Красноярский край и республика Бурятия. По словам Ирины Ковтун, с 2018 года в соответствии с постановлением Минздрава РФ, услуги санаториев предоставляются пациентам только в климатической зоне их проживания. Исключение – больные, для обслуживания которых в Иркутской области, например, пока что почти нет условий. Это три категории – спинальные больные, слепые и глухие. Таких пациентов перевозят, в основном, на курорты Краснодарского края, Сочи, Ставропольского края и самолетами. Оздоровление по всем остальным заболеваниям, в целом, обеспечивают практически все санатории Иркутской области, которых в регионе около 10. Ирина Ковтун также отметила, что проезд до места оздоровления, за исключением отдельных случаев с санаториями за пределами климатической зоны проживания, осуществляется автомобильным, железнодорожным, водным транспортом. Заявителю выдается талон, а если правом на оздоровление воспользуется ребенок-инвалид или инвалид первой группы, то еще один талон и путевка выдаются сопровождающему лицу. Но в этом случае точно так же нужно писать второе заявление и оформлять еще одну медицинскую справку. – В 2019 году мы получили из бюджетных денег более 105 млн рублей на оформление путевок. Но, к сожалению, в этом году путевки выдавались позднее, чем в предыдущем, потому что мы сильно зависим от федерального Минздрава, который ежегодно утверждает стоимость койкодня в санаториях, – рассказала Ирина Ковтун. – Бюджет на путевки рассчитывается по специальной методике, которая исходит не из количества нуждающихся, а из данных Минздрава. Например, в 2018 году мы получили эти цифры в феврале, а в 2019 – в апреле. Только после этого можно было приступать к конкурентным процедурам, которые тоже требуют времени, и вот только летом начали выдавать путевки. По данным Минздрава РФ, в 2019 году один койкодень в санатории без учета коэффициентов стоит 1247,7 рубля. Стандартный срок отдыха на курорте для взрослых – 18 дней. Повышающих коэффициентов в Иркутской области два – 1,2 для южных районов, 1,3 для северных. Соответственно, стоимость одной путевки без учета проезда составляет 26 тысяч 950,32 и 29 тысяч 196,18 рубля для южных и северных районов соответственно. – Хочу подчеркнуть, что компенсаций в Фонде социального страхования не предусмотрено, – отметила Ирина Ковтун. – Так, чтобы люди за свой счет съездили отдохнуть, а мы им вернули потом деньги, не получится. Только путевки, только талоны на проезд. В заключение специалист рассказала об очередниках из зоны затопления в Иркутской области. Всего от наводнения пострадали 938 клиентов Фонда социального страхования, в том числе 43 человека – из числа тех, чья очередь отдохнуть в санатории подошла в этом году. – Мы получили пять отказов – люди в этом году решают жилищные проблемы, а отдохнут, например, в следующем году. Из остальных 38 человек 32 уже получили путевки, еще шестеро съездят в санатории до конца года, – сказала Ирина Ковтун. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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