Герой России Евгений Черняев рассказал иркутским школьникам о тайнах морей и загадках Байкала

Иркутск, 20.03.19 (ИА «Телеинформ»), - Герой России Евгений Черняев рассказал иркутским школьниках о тайнах морей и загадках Байкала. Встреча состоялась 18 марта в Доме офицеров в рамках Всероссийского проекта «Диалоги с героями». Об этом сообщает пресс-служба министерства по молодежной политике Иркутской области.

Евгений Черняев – командир научно-исследовательского глубоководного аппарата «Мир-2», который 2 августа 2007 года совершил спуск на дно Северного Ледовитого океана на глубину 4261 метр. На дне экипаж установил флаг России и заложил капсулу с посланием к потомкам.

Герой России рассказал ребятам о своем детстве и юности, про хобби и увлечения, о самых интересных и захватывающих приключениях. Евгений Черняев – самый опытный в мире командир глубоководного аппарата. Благодаря необычной и редкой профессии он получил возможность исследовать тайны морей и океанов, погружался на глубину до 6 км, провел самый длительный спуск – 24 часа, в районе Бермудских островов. Звание Героя России Евгению Черняеву присвоено за мужество и героизм, проявленные в экстремальных условиях Высокоширотной арктической глубоководной экспедиции.

Встреча с таким человеком стала для иркутских школьников не только открытием «космоса морских глубин», но и человеческих возможностей.

Фото пресс-службы Минмолодёжи

Евгений Черняев приложил руку к созданию и испытаниям глубоководных обитаемых аппаратов «Мир-1» и «Мир-2», участвовал в 37-ми экспедициях. Одно из первых испытаний с погружением аппаратов на глубину 1700 метров состоялось в 1977 году на Байкале. С 2008 по 2010 годы Евгений Черняев участвовал в масштабных исследованиях дна Байкала.

– Можно сказать, что я прошел по всему дну Байкала, исследуя его на глубоководном аппарате «Мир-2». Вместе с коллегами мы сделали немало открытий, связанных с его экосистемой, но я уверен, что исследовать дно Байкала можно и нужно еще много лет, – говорит он.

Евгений Черняев рассказал, что погружаться в Байкал интереснее, чем в морские глубины, «где угрюмое дно и агрессивная морская среда».

Он совершил самое большое количество погружений на «Титаник» – около 80 спусков, 1000 часов (больше всех в мире) провел, исследуя этот легендарный пароход. Евгений Черняев участвовал в 9 экспедициях к месту гибели атомной подводной лодки «Комсомолец» в Норвежском море, исследовал погибший в Баренцевом море атомный подводный крейсер «Курск».

На встрече со школьниками Евгений Черняев представил уникальные экспедиционные фотографии, в том числе снятые под водой, продемонстрировал несколько артефактов, поднятых с морских глубин. Ребята увидели съемки, сделанные во время самых интересных экспедиционных событий.