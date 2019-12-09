Главная елка Иркутска откроется 21 декабря

Иркутск, 6.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 21 декабря в 17.00 в сквере имени Кирова состоится открытие главной городской елки. План мероприятий, а также готовность всех оперативных служб обсудили на штабе по подготовке к Новому году под председательством мэра Дмитрия Бердникова, сообщает пресс-служба администрации Иркутска. – Все муниципальные службы уже сейчас включаются в режим повышенной готовности. Предстоит масштабная предновогодняя подготовка, и в праздничные дни мы должны отработать на «отлично». Это касается и массовых гуляний, и уборки мусора, и работы общественного транспорта. Наша совместная задача – организовать все новогодние мероприятия так, чтобы они оставили у горожан: взрослых, и особенно детей только приятные впечатления, – отметил глава города. Установка главной елки в сквере имени Кирова началась с середины ноября. В декабре в сквер начали завозить лед для монтажа ледяных горок, детского лабиринта и ледяных фигур. На данный момент сквер имени Кирова готов к празднику на 50%. С 7 декабря начнется оформление новогодней иллюминацией. 21 декабря в 13.00 состоится открытие Резиденции Деда Мороза. Она будет работать по 7 января включительно. Напомним, будет оформлен к Новому году и остров Конный. Праздничное световое оформление получат полюбившиеся горожанам каток, а также центральная новогодняя ель острова, у которой в этом году появятся новые искусственные ветви и свето-динамическое оформление. Также на Конном будут установлены ледяные фигуры, горки и фотозоны. Открытие катка пройдет 22 декабря в 17.00. Еще одним местом новогодних торжеств станет залив Якоби. К празднику там возведут ледяные фигуры и горки. – На острове Конный 22 декабря предусмотрена праздничная программа и презентация семейной зоны зимнего отдыха. С 1 по 6 января там пройдут игровые программы. 13 января на острове Конный балом-маскарадом горожане будут встречать Старый Новый год. 25 января пройдет второй общегородской день студента. Также 22 декабря в 12.00 состоится открытие зимнего сезона на пляже Якоби, – рассказал начальник управления культуры, туризма и молодежной политики администрации Иркутска Антон Чернышов. Всего в зимний период на территории города будет работать 24 хоккейных корта МКУ «ГСМЦ», 21 хоккейный корт на территории СОШ, 2 муниципальных стадиона – «Локомотив» и «Авиатор», каток на острове Конный, 4 корта придомовых территорий, 7 коммерческих катков. Также в Иркутске будут открыты 5 лыжных трасс, горнолыжный склон в Академгородке, тюбинговые горки. Особое внимание будет уделено безопасности на общественных пространствах и в местах массового пребывания горожан. Безопасность иркутян в местах массовых мероприятий в дни новогодних праздников будут обеспечивать более одной тысячи сотрудников полиции, представители частных охранных агентств. В этом году необычная стилистика новогодних мероприятий – вязаная. В утвержденном брендбуке присутствуют изображения объектов Иркутска, будто связанных их цветной пряжи. Официальный слоган мероприятий – «Дари тепло!». Эта уютная символика будет отражена в новогоднем оформлении центральных улиц нашего города, площадей и общественных пространств. Новогодний брендбук можно скачать по ссылке . В декабре на информационном портале событияиркутска.рф начнет работу информационный календарь, где выбрав один из дней можно будет увидеть, где и во сколько будут проходить мероприятия. Кроме того, новогодние мероприятия пройдут во всех четырех административных округах города Иркутска. Так, в Правобережном округе, помимо основных площадок, 24 декабря в 18.00 состоится праздничная программа «Вот и снова Новый год» на обновленной улице Урицкого. 21 декабря в 16.00 состоится открытие новогодней елки на площади у ТЦ «ЕвроПарк» в Ленинском районе. 23 декабря в 16.00 начнется новогодняя игровая программа в сквере «Мира». 24 декабря в 15.00 пройдут новогодние гуляния в роще «Молодежная» на улице Академика Образцова. 31 декабря 18.00 жители могут встретить праздник на открытии главной новогодней елки Ленинского округа у бассейна «Кристалл». В Свердловском округе открытие главной окружной елки состоится 20 декабря в 16.00 в роще «Звездочка». 23 декабря в 16.00 пройдет открытие новогодней елки на центральной площади Академгородка на улице Лермонтова. 24 декабря в 16.00 начнется игровая программа «Новогодний хоровод» в роще «Синюшина гора». А 25 декабря в 14.00 пройдет открытие новогодней елки в сквере имени Александра Вампилова в микрорайоне Первомайский. В Октябрьском округе 24 декабря в 12.00 начнется новогодняя игровая программа «Новогодняя фантазия» по адресу: улица Дорожная, 29а. 25 декабря в 17.00 праздник пройдет на проспекте Маршала Жукова, 1. В этот же день в 12.00 состоятся соревнования по скандинавской ходьбе «Новогодние гонки» в Чертугеевском заливе в микрорайоне Солнечный. 27 декабря в 16:00 состоится открытие главной елки Октябрьского округа «Новый год у ворот!» на площади на бульваре Постышева. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

ПОДЕЛИТЬСЯ: НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ: администрация иркутска

дмитрий бердников

иркутск

приоритет иркутск Тэги: View the discussion thread.