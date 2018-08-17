Главный инспектор МВД России проведет прием иркутян

Иркутск, 17.08.18 (ИА «Телеинформ»), - Жители Иркутской области и Бурятии смогут лично обратиться к представителю МВД России по вопросам деятельности органов внутренних дел на транспорте.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, 25 августа 2018 года с 10 до 18 часов (перерыв с 13 до 14 часов) в рамках инспектирования оперативно-служебной деятельности Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте руководитель инспекторской комиссии, главный инспектор МВД России полковник полиции Андрей Банщиков проведет приём граждан по вопросам деятельности органов внутренних дел на транспорте.

Приём состоится по адресу: г. Иркутск, ул. Челнокова, 20 (административное здание Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте). Предварительная запись на приём по телефону: (83952) 63-61-35.При себе необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.

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