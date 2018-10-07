HeadHunter: больше четверти жителей Приангарья готовы переехать в другой регион ради работы

Иркутская область, СФО, 8.10.18 (ИА «Телеинформ»), - Аналитики HeadHunter проанализировали более 115 тысяч резюме, размещенных на сайте за год в Иркутской области и выяснили, что 27% жителей региона готовы рассматривать предложения о работе с переездом. Как правило, это кандидаты, которые ищут работу в сфере продаж, производства и транспорта.

Как сообщает пресс-служба HeadHunter, чаще всего готовность к переезду в своих резюме указывают жители Усолья-Сибирского (33%) и Братска (30%) от общего количества соискателей. В Ангарске таких кандидатов набралось 28%, а в Иркутске всего 25%.

– Самые популярные города России, где хотели бы жить и работать иркутяне, это Москва, Санкт-Петербург и Новосибирск, – рассказывает руководитель пресс-службы HeadHunter Сибирь Елана Таращук. – Если говорить о переезде внутри области, то первую строчку ожидаемо занимает Иркутск.

По информации HeadHunter, менять работу и место жительство, в основном, готовы кандидаты в возрасте от 18 до 40 лет (81%), но это и самая активная группа соискателей, которые ищут работу с помощью интернета. При всех этих показателях целых 6% соискателей, готовых переезжать, старше 50 лет.

Отмечается, что шансы на трудоустройство с переездом в другой город России у жителей Приангарья достаточно высоки: в месяц в стране появляется в среднем пять тысяч вакансий, где работодатели готовы рассматривать иногородних соискателей. Во многих предложениях они заявляют о своей готовности помочь с переездом кандидату и его семье, а иногда предоставить служебную квартиру или общежитие.

– Чаще всего вакансии с переездом появляются в профобластях «Производство», «ИТ, телеком», «Продажи», «Медицина» и «Топ-менеджмент» – это те сферы, где работодатели активно ищут кандидатов по всей России. Причиной такой ситуации может быть не только дефицит кадров, отсутствие специализированных учебных заведений, которые готовят нужных, – добавляет Елана Таращук. – При этом можно найти интересные предложения как для очень узких и высококвалифицированных специалистов, так и не требующие особых навыков.

Чаще всего жителей других регионов охотнее всего принимают компании европейской части России. Кроме этого, в Сибири много вакансий для желающих переехать на Дальний Восток, для ИТ-специалистов много предложений с проживанием в Новосибирске.