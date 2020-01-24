Игорь Кобзев поддержал предложение Светланы Семеновой о разработке отдельного регионального закона о питании школьников

Иркутская область, 24.01.20 (ИА «Телеинформ»), - В правительстве Приангарья состоялась рабочая встреча временно исполняющего обязанности губернатора Иркутской области Игоря Кобзева и уполномоченного по правам ребенка в регионе Светланы Семеновой. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

Уполномоченный по правам ребенка в Иркутской области обозначила несколько вопросов и попросила поддержки Игоря Кобзева в их решении. Один из них касается питания детей в образовательных организациях. Сейчас процесс регулируется несколькими региональными законами для разных категорий граждан. Светлана Семенова предложила разработать отдельный закон о питании школьников.

– Поддерживаю вас в этом, а также приглашаю в феврале в Ангарск – на открытие школы в 7А микрорайоне. Во время этой рабочей поездки обсудим и проблемные вопросы образования, – сказал Игорь Кобзев.

Также Светлана Семенова рассказала, что требует развития расположенное на Байкальском тракте отделение медицинской реабилитации для детей с соматическими заболеваниями Ивано-Матренинской детской клинической больницы. Необходимо определиться и с использованием помещений бывшего санатория «Подснежник» в Иркутске. Игорь Кобзев в ближайшее время посетит эти объекты для принятия решений.