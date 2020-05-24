Игорь Кобзев: Сохранение лесов Приангарья – наша приоритетная задача

Иркутск, 25.05.20 (ИА «Телеинформ»), – Об этом заявил исполняющий обязанности губернатора Иркутской области 24 мая во время акции, приуроченной к Национальному дню посадки леса. Мероприятие прошло в городском лесу Иркутска, расположенном возле поселка Вересовка. Участие в акции приняли 92 человека, среди них – мэр Иркутска Руслан Болотов, сотрудники министерства лесного комплекса и министерства природных ресурсов и экологии Иркутской области, администрации областного центра, общественники и волонтеры. Вместе они высадили четыре тысячи саженцев сосны на площади один гектар, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области. – Сегодня мы имеем уникальную возможность создать лес, в которой придут наши правнуки, а может, и их внуки. Сосна растет 100-150 лет. Мы делаем важное дело на века. Спасибо всем, кто откликнулся. Высадка леса – это праздник! Поздравляю вас с ним, – сказал мэр Иркутска Руслан Болотов. В этом году в рамках федерального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология» Иркутской области выделено более 65 млн рублей. На эти средства будет проведено лесовосстановление на площади более 140 тысяч гектаров – это на 5,5 тысяч гектаров превышает показатели прошлого года. Подготовлено более 20 млн сеянцев, из них 8 млн уже высажено. Активные работы по лесовосстановлению ведутся на территории Братского, Илимского и Северного лесничеств. На месте вырубок леса проводят компенсационное восстановление такие работы организуют арендаторы участков. В этом году они проведут посадку леса на площади 12,2 тысяч гектаров. – Сибирский лес – это достояние жителей Иркутской области, национальное достояние России. Трагедия региона – когда горят леса. В прошлом году мы потеряли более трех миллионов гектаров. Каждое вырубленное или сожженное дерево должно быть восстановлено. Только так в лесу можно навести порядок. То, что мы сегодня делаем – наш маленький вклад в будущее. Только восстанавливая лес вместе, мы будем гордиться тем, что у нас есть, – сказал Игорь Кобзев. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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