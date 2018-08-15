ИГУ – об условиях заселения в общежития вуза

Иркутск, 15.08.18 (ИА «Телеинформ»), - Работа в Иркутском государственном университете продолжается уже целый век в прямом смысле. Ведь с сентября по июнь ведется учебный процесс, а летом – приемная кампания. Если вопросов о поступлении стало меньше, то настала очередь иногородних студентов уточнять информацию по заселению в общежития. Сотрудник управления социальной и внеучебной работы ИГУ Марина Мелякина отвечает на самые популярные вопросы первокурсников. – Расскажите, сколько новых студентов готовы принять общежития госуниверситета и когда начнется заселение? – На данный момент в общежитиях занято 2 875 мест, а свободно для заселения первокурсников 1 116. Процедура заселения еще не началась, сейчас факультеты и институты составляют очередь нуждающихся студентов, готовят приказы, которые с 20 августа начнут размещаться на сайте. А старт заселения будет 24 августа. Отмечу, что отдельно у нас существуют семейные комнаты, в которые заселяются студенты и аспиранты, состоящие в законном браке и/или имеющие детей. – Какие документы нужны для вселения в общежитие? – Для заселения необходимо иметь с собой паспорт, 2 фотографии 3х4, справку о результатах флюорографии (не позднее одного года до даты вселения в общежитие). – Может ли студент самостоятельно выбрать себе общежитие и комнату, в которой будет проживать? – Места в общежитиях закреплены за определенными факультетами и институтами. Распределением мест занимается администрация факультета, института согласно порядка, определенного Положением о студенческих общежитиях ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет». За некоторыми факультетами и институтами закреплены места в нескольких общежитиях. При подаче заявления можно указать предпочитаемое общежитие или даже соседа по комнате. Администрация факультета, института постарается учесть предпочтения. Но, если вам не выделили то место, которое вы хотели – не нужно расстраиваться. В общежитиях происходит текучка – кто-то выселяется, переезжает или покидает общежитие по другим обстоятельствам. Поэтому, всегда можно написать заявление о переселении, как только желаемое место освободится. – Как производится оплата за проживание в общежитии? – Оплата за проживание в студенческом общежитии производится ежемесячно до десятого числа месяца, следующего за истекшим месяцем. Оплатить проживание можно несколькими способами: Наличными средствами через кассу университета (ул. Карла Маркса, д. 1, каб. 106). В этом случае вам выдается приходный кассовый ордер и чек, которые необходимо показать заведующему общежитием.

Безналичным путем через систему Сбербанк онлайн по реквизитам, указанным на сайте. В этом случае формируется электронная квитанция, которую необходимо сохранить и показать заведующему общежитием.

Написать заявление о том, чтобы плата за проживание в общежитии вычиталась из стипендии, которое можно передать заведующему или в стипендиальный отдел (ул. Карла Маркса, д. 1, каб. 106, тел. (3952) 24-33-76). В этом случае о вашей оплате заведующие будут узнавать самостоятельно в бухгалтерии. Но помните, как только прекращается выплата стипендии, тогда и прекращается оплата и возникает долг за проживание. – Что есть в общежитиях, а что студенту взять с собой? – В общежитиях ИГУ разные условия проживания, поэтому перечень может отличаться. Вам предоставляется койко-место: кровать, тумбочка, стол, шкаф или комод. С собой студент может взять посуду (кастрюли, тарелки, ложки и т.д.), бытовую химию, средства личной гигиены. Студенты могут иметь свой мягкий инвентарь (матрац, подушка, одеяло, постельное белье). Его могут выдать в общежитии, но необходимо понимать, что эти предметы могут быть бывшими в употреблении. Также у студента может быть своя бытовая техника (ноутбуки, принтеры и т.д.), кроме нагревательных приборов; удлинители, но только сертифицированные, желательно, российского производства. – Если вместе со студентом приезжают родители, можно ли на какое-то время поселить их в общежитии? – Для проживания родителей в общежитиях предусмотрены гостевые комнаты. Для получения гостевой комнаты необходимо написать заявление в управлении социальной и внеучебной работы, оплатить проживание родителей и предоставить заявление и квитанцию об оплате заведующему общежитием. Прием заявлений и вселение производится только в будние дни в рабочее время. Если ваши родители хотят приехать в выходные, то об этом заранее необходимо предупредить заведующую общежитием. Стоимость проживания составляет 680 рублей в сутки с человека. Оплатить проживание можно в стипендиальном отделе или через Сбербанк онлайн. Вопросы о заселении можно уточнить в управлении социальной и внеучебной работы ИГУ (ул. Карла Маркса, 1, каб. 107) по телефону (3952) 521-509, в группе объединенного студенческого совета ИГУ в «Вконтакте» или у заведующих общежитиями. По материалам пресс-службы ИГУ ТЕПЕРЬ: новости иркутской общественной жизни в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... игу

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